2018-03-19T15:07:35+03:00
Политика

Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы

Накануне президентских выборов кандидат поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что наберет не менее 15% избирательских голосов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат в президенты РФ Павел ГрудининКандидат в президенты РФ Павел ГрудининФото: REUTERS
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Кандидат в президенты России Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь признает состоявшиеся 18 марта выборы честными. Такое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции.

"Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь", — сказал кандидат в президенты от партии КПРФ.

Напомним, что накануне выборов Грудинин посетил YouTube-шоу "вДудь", на котором поспорил с ведущим об итогах избирательной гонки. Так, политик пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов, в ином же случае сам Дудь должен был побриться налысо.

Дудь призывает Грудинина сдержать свое обещание. Фото: Юрий Дудь Фото: Twitter.com

Дудь призывает Грудинина сдержать свое обещание. Фото: Юрий ДудьФото: Twitter.com

В результате, как сообщал ранее сайт kp.ru, за кандидатуру Грудинина высказались 11,8% избирателей или 8 миллионов 648 тысяч 147 человек. Таким образом, член КПРФ занял второе место в избирательной гонке, уступив должность главы государства действующему президенту Владимиру Путину.

Вскоре после появления в Сети предварительных результатов выборов Дудь опубликовал в социальных сетях фотографии бритвенного станка, таким образом призвав Грудинина сдержать обещание.

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