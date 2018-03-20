2018-03-20T17:36:40+03:00
Политика

Обсуждаем итоги выборов вместе с Владимиром Сунгоркиным!

Дискутируем о главных событиях в стране и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным [видеотрансляция с 20:00 мск]
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинФото: Евгения ГУСЕВА
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Друзья, в 20:00 (мск) по традиции в прямом эфире обсуждаем итоги выборов, российско-британский скандал и другие главные события страны и мира, а также строим прогнозы о том, что будет дальше, с главой Издательского дома "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным.

Вы можете писать ваши вопросы к главному редактору "Комсомолки" прямо в комментариях под этой заметкой! Он их все просмотрит и на лучшие ответит в прямом эфире в 20:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавтаь свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Владимир Сунгоркин. Что будет .Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным

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