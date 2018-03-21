От кого дети прячутся под парту

СЕГОДНЯ 01:20 2018-03-20T19:44:33+03:00

Большая часть детей – это те, про которых родители к седьмому классу говорят «он ничего не хочет». Фото: Юлия Лоза

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Читать первую часть беседы “Нужно ли заставлять детей быстро читать и красиво писать”

Читать вторую часть беседы “Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте”

- Марьяна Михайловна, на днях меня остановил коллега, который пожаловался: его дочь в пятом классе, но учиться она не может. Почти на каждом уроке несколько ребят срывают занятия: прыгают, бегают, залезают под парту, срывают уроки… Родители пытались говорить с родителями безобразников, но те говорят: дети у нас замечательные, отстаньте. Школьный психолог разводит руками. Завуч разводит руками. Что делать?

- Период полового созревания - один из критических периодов развития ребенка. Почему-то все считают, что этот период начинается в 13-15 лет. А он в 10-11 начинается. Это так называемый препубертат, когда идут самые сильные гормональные перестройки. Учитель, школа должны учитывать сильнейшую функциональную перестройку организма ребенка. А происходит это? К сожалению, нет. Знает ли учитель, как общаться с детьми такого возраста? Нет, не знает! А ведь в это время изменяется даже работа мозга, ребенок перестает реагировать на негативное подкрепление.

- Так… А что такое негативное подкрепление?

- Это когда ребенку все время делают замечания, когда ему говорят, что он делает плохо, ругают… В этом возрасте наказывать бесполезно! Мозг не воспринимает негативную информацию. Можете ругать сколько угодно - все будет без толку. А у нас это основной путь воздействия!

- Недавно слушал лекцию одной американской учительницы. Она рассказывает такую историю. Ребенок из 18 вопросов правильно ответил только на два. Двойка. Ребенок плачет. Что сделала бы наша учительница в 90% случаев?

- Она всем бы показала, как он плохо сделал…

- А та сказала – я тобой горжусь! Ребенок вытер слезы и удивился… Почему? Потому что тест сложный, а ты с двумя вопросами справился! И ребенок обрадовался, пришел к ней, разобрал остальные вопросы и в следующий раз тест сдал успешно. Это же простой прием! А почему у нас обязательно нужно детей «бить учебником по голове»?

- Главное ведь не в полученном объеме знаний. Главное – система взаимодействия. Если система взаимодействия неэффективна, она разрушает мотивацию учиться, пользоваться полученными знаниями.

- Но почему у нас во многих школах именно на этом обучение и построено?

- Потому что у нас не учат педагогов системе эффективной коммуникации с ребенком на разных этапах развития. У нас со студентом работают так же, как работают с дошкольником. Но это же неправильно!

Защитная реакция

- Вернемся к истории, с которой я начал. Мне кажется, что те дети не случайно лезут под парту. Им не интересно. Это защитная реакция от того, что происходит на уроке. Вообще, многие нынешние дети сегодня мастерски владеют системой защиты от школы.

- Так было всегда. Меня по физике спросили, значит, неделю не будут спрашивать. Все, я свободен!

- У меня впечатление, что сейчас дети более целенаправленны, умеют выстраивать свою траекторию, понимают, что им нужно. И поэтому не слишком обращают внимание на давление учителя.

- Таких детей очень мало. Большая часть детей – это те, про которых родители к седьмому классу говорят «он ничего не хочет». Он устал бояться двойки, бояться недовольства родителей, он устал от неудач – и все, у него сил нет.

- Махнул на себя рукой…

- Это большая беда.

- Вы можете назвать примерные цифры таких потерь?

- Именно таких исследований нет. Но, например, наши исследования показывают, что больше трети школьников проявляют повышенную тревожность. А она связана именно с оценкой, со страхом не соответствовать требованиям учителя и требованиям родителей. Каждый третий!

Почему дети травят друг друга

- Марьяна Михайловна, недавно студенты-журналисты и социологи проводили исследование травли в школе. Больше 60 процентов ребят из средней и старшей школы сказали, что так или иначе с буллингом сталкивались… Но, что интересно, один из психологов нам сказал: вы не с той стороны подходите к этой проблеме. Есть проблема физиологическая – у детей в подростковом возрасте лобные доли развиваются последними. А именно они ответственны за критическое осознание поступков. Мол, дети не понимают, что делают плохо…

- Никакого отношения к развитию лобных долей мозга травля не имеет. Созревание фронтальных или лобных зон коры происходит к 9-10 годам. Да, в период пубертата, волнообразно меняются и несколько снижаются механизмы регуляции. Но это не является оправданием травли или буллинга. Буллинг – вещь морально-нравственная. Не физиологическая.

Если есть насилие в семье, и насилие не обязательно физическое - к насилию могут относиться и крик, и унижение, и неадекватные требования - значит, ребенок получает пример давления сильного над слабым.

- И в школе он таким образом себя компенсирует?

- В школе он тоже сталкивается с таким насилием. Учитель точно так же использует неадекватные требования, крик, унижение. И тогда ребенок понимает, что он тоже может поиздеваться над слабым, унизить его.

- Но, подождите, травят детей в школах и в Южной Корее, и в Швеции, и в Америке, и во Франции. А там совсем не такая обстановка, как в наших школах… Значит, все-таки проблема физиологическая?

- Это социальная проблема. Ни одно общество полностью нельзя считать благополучным. В исследованиях буллинга много внимания уделяют изучению социокультурных условий жизни этих детей. И выясняется, что взаимосвязь тут очень четкая.

Про психологов

- Может ли помочь в разрешении школьных конфликтов психологическая служба в школе? Как раз сейчас готовится ее реформа.

- Очень хорошо знаю, как возникла идея школьной психологической службы. Она, к сожалению, решалась в ситуации, когда телега оказалась впереди лошади. Сначала было принято решение, потом быстренько готовили специалистов. Квалифицированных профессионалов очень мало. Сегодня нужно начинать с изменения существующей подготовки этих специалистов и обучения их взаимодействию в структуре образовательной организации.

- Может, лучше доучить педагогов психологии, а не выделять отдельно психолога?

- Это было бы разумнее. Тогда не было бы таких ситуаций, когда конфликт с учителем должен исправлять психолог. Был период в развитии нашей школы, когда очень озаботились здоровьем учеников, и у нас появились в штате валеологи – ответственные за здоровье детей. Но где сейчас эти специалисты? Нет. Потому что, если педагоги не понимают, как и что влияет на здоровье детей, один человек в школе ничего изменить не может. Точно так же общую обстановку в школе не может изменить один психолог.

Про конфликты в классе

- Марьяна Михайловна, часто в классе возникают конфликты между родителями и учителями. Если папа или мама не довольны тем, как к их ребенку относится педагог, что делать? Жаловаться? Смириться? Многие говорят – зачем я буду бороться, он потом отыграется на моем ребенке. Или все же лучше эвакуировать ребенка из этой школы?

- У меня есть целая книга на эту тему «Учитель и родитель – взаимодействие без конфликтов». Это очень серьезная проблема. Обычно она - результат неумелого взаимодействия учителя с родителем. Когда учитель не знает, как не доводить ситуацию до конфликта, как разрешать конфликт. И родители не знают, как отстоять позицию и не перевести это все в жесткое противостояние.

Родители готов идти в школу разбираться, выяснять отношения, «качать права», чтобы, как они понимают «защитить своего ребенка». Но быть на стороне ребенка – это не значит «качать права». Это значит уметь спокойно, доброжелательно и аргументировано разговаривать с педагогом.

К сожалению, часто все эти беседы безрезультатны именно потому, что превращаются в выплески эмоции. Учитель рассказывает, как ему тяжело, родитель рассказывает, какие ужасные эмоции испытывает он. Они не слышат друг друга.

- На прошлой неделе знакомый директор школы рассказывал, что к нему одна мама прокурорскую проверку наслала…

- Ну, это ни к чему хорошему не приведет. Считаю, если дело доходит до прокурора, лучше эвакуировать ребенка. Что делать, чтобы не доводить до прокурора?

Первое. Попытаться понять ситуацию.

Второе. Выслушать обе стороны.

Третье. Договориться о встрече. Часто бывает, что родитель приходит тогда, когда ему хочется, а учитель, возможно, на бегу вопрос не может решить. Правила коммуникации требуют попросить учителя выделить время. Как бы вы на него ни были сердиты, что бы вы по этому поводу ни думали! Я всегда рекомендую подготовиться к встрече.

- Галстук-бабочку надеть?

- Нет. Взять листок бумаги и написать аргументы и претензии. Точно этому же я учу и учителей. Если у вас есть какие-то претензии к родителям, вы должны обязательно иметь конструктивные предложения. Не рассказывать, как это плохо, а решать с родителем, что делать. И тогда вы вместе сможете найти решение.