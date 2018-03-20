Журналистка Божена Рынска назвала россиян, голосующих за Путина, «биологическим мусором»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-03-20T17:35:30+03:00

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Ряд «либеральных» персонажей показали, как относятся к волеизъявлению простых смертных. После выборов представители «богемы» устроили травлю «обычных» избирателей. Какая там свобода слова и выбора? Из отдельных блогов повеяло Третьим Рейхом. Одной из первых камень в сограждан метнула «светская львица» Божена Рынска. Это она радовавалась гибели журналистов при крушении ТУ-154 в Сочи.

Божена 18 марта дежурила наблюдателем на одном из московских участков. Она опубликовала в соцсети фото мужчин и женщин, собравшихся у стола, где лежали бутерброды и пирожки. К снимку медиаледи добавила подпись, которой поаплодировал бы Геббельс.

- Вглядитесь в этих людей, - пишет Рынска. - Вот эти лица, «полные интеллекта и смысла», определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти образины, по сути диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит.

После красавица и умница пошла на телеканал «Дождь». И в интервью ведущему Павлу Лобкову жаловалась, что «овощи определяют, как ей жить».

- Для меня все люди, которые голосуют за Путина - биологический мусор, - не моргнув глазом отчеканила Божена.

А в Лондоне 18 марта бизнесмен-беглец Евгений Чичваркин встал с мегафоном у российского посольства и призывал россиян, обосновавшихся в королевстве, не идти голосовать.

- Я думаю, что мы обязаны сказать тем людям, что они участвуют в фарсе, - объяснялся с журналистами Чичваркин.

А уж когда Центризбирком объявил первые результаты голосования, этот господин поставил соплеменникам диагноз: «Вырабы 2018».

Не смолчал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он опасался, что Россия вот-вот превратиться в Северную Корею. Некоторым подписчикам это не понравилось.

- Умойтесь либерастные *****! – выпалил в комментариях к записи блогер Дмитрий Чернов.

- Дмитрий Чернов, **** здесь только ты, ты даже на проститутку не тянешь! - взбесился Ройзман.

- Нет более тоталитарных людей, чем воинствующие записные демократы, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. - Они воспринимают свободу как нечто свое. И делиться ей они ни с кем не собираются. Как только что-то идет не по их сценарию – включаются мат и нацизм. Демократы считают себя исключительными. Народ воспринимают, как ширму. Все вопросы они хотели бы решать только между собой. Собчак поспорит с Навальным, Ройзман - с Боженой.

«Но как вы, не разбирающиеся в балетах голышом, не понимающие в авангардных инсталляциях, можете что-то решать?» - полагают они. Те, кто считают быдлом 97 процентов сограждан. А сами себя – 3 процента – видят высшей расой. И как только они получат власть, первым делом они лишат россиян права голоса на выборах, чтобы ни с кем не делиться властью.

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Андрей Макаревич отправился на гастроли в США, где по прилету ярко ощутил разницу между ними и нами:

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - написал в своем блоге лидер «Машины времени». А на один из появившихся комментариев об «эффективности госпропаганды», 64-летний артист добавил: «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». (подробности)