Ветлицкая, Профессор Лебединский и Акунин - знаменитости, которые клеймят Родину

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-20T17:31:40+03:00

Почти все эти известные персоны живут за границей, но никак не могут оставить в покое Россию

Изменить размер текста: A A

Андрей Макаревич отправился на гастроли в США, где по прилету ярко ощутил разницу между ними и нами:

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - написал в своем блоге лидер «Машины времени». А на один из появившихся комментариев об «эффективности госпропаганды», 64-летний артист добавил: «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Вторые сутки эту фразу обсуждают тысячи соотечественников Андрея Макаревича, комментируют его коллеги, комментируют официальные представители дипведомств. Снова мнение лидера «Машины времени» вызвало мощную волну негатива в его адрес. Шокированный шумихой рок-музыкант из-за разницы во времени смог ответить спустя сутки, что не называл россиян «злобными дебилами», речь шла о телевидении. В итоге артист добавил: «Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает».

Человек свободен высказывать свое мнение. Макаревич не первый год демонтирует постоянство своих взглядов, которым верен. Но тысячи, если не миллионы не согласных с его мнением поклонников не устают испытывать разочарование, несмотря на оправдания своего кумира.

А кто еще разочаровал своих почитателей? Кто из российских знаменитостей беспрерывно клеймит свою родину и соотечественников?

Алексей Серебряков

Громкий выпад против россиян сделал Алексей Серебряков. 53-летний актер, безусловно талантливый и особенно органичный в ролях сломленных жизнью людей, в интервью блогеру Дудю заявил, что национальная идея России в силе, наглости и хамстве. Спустя неделю на просторах сети появляется еще один ролик, где Серебряков население нашей страны называет «человеческим материалом чрезвычайно низкого качества». Актер сделал свой выбор, когда пять лет назад вместе с семьей переехал на ПМЖ в Канаду. Но хоть Серебряков и покинул родину, но снимается в основном у соотечественников. Одна из ярчайших его работ — главная роль в картине Андрея Звягинцева «Левиафан». В год Серебряков снимается в 3-4 картинах российского производства, получая сотни тысяч рублей за один съемочный день. Может, поэтому слова Алексея так отрезвили его теперь, наверное, уже бывших поклонников, многие из которых рекомендуют актеру с такими взглядами по-честному не возвращаться на заработки в Россию.

Алексей СеребряковФото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Ветлицкая

Эту 53-летнюю поп-певицу забыть сложно, уж очень она была красива и эффектна - бывшая солистка «Миража», а затем самостоятельная певица, запомнилась внешностью и ритмичными песенками. В 2009-м году Наталья Ветлицкая приняла решение уехать из России и поселиться в Испании. Она живет в солнечном королевстве в своей двухэтажной вилле по сей день, растит 13-летнюю дочь Ульяну, счастлива в отношениях с тренером по йоге Алексеем. Несмотря на благополучную новую жизнь, не связанную с шоу-бизнесом и его бесконечными интригами, Наталья Ветлицкая не в силах забыть о родине. В своем блоге она пишет, что не ностальгирует, но почему-то вновь и вновь злорадно реагирует на многие новости о России и ее столице, где певица родилась. «Если и есть где-то ад, так он именно там», - рассуждает бывшая певица о ситуации в стране и Москве, мол, обидно за родину, после рассказов о которой «волосы дыбом». Вот одна из последних публикаций Ветлицкой:

«Россияне так часто любят говорить о своей исключительной духовности, доброте, великодушии и прочих положительных качествах, повторяя это, как мантру. И я это приветствую, позитивные аффирмации очень полезны. Одно только не понятно - как такие великие и хорошие люди умудрились превратить свою страну в «полный отстой?».

Наталья ВетлицкаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот что Наталья думает о том, где должны жить красивые мужчины:

«Знаешь, когда меня спрашивают «почему в России так много некрасивых мужчин?», я отвечаю - «Потому, что все красивые уже давно уехали в Лондон, Женеву и Нью-Йорк».

Алексей «Профессор» Лебединский

В мае вечно убивающего лодочника артиста поздравят с 50-летием. И праздновать свой юбилей Профессор Лебединский будет вдали от родины. Судя по публикациям в своих блогах, ему осточертело все происходящее в стране, поэтому он ее покинул. Новоиспеченный житель Майами, так же как и его подруга Наталья Ветлицкая, с упоением следит за происходящим в нашей стране. В пылу своего протеста, Алексей даже снял видеоклип в своем неповторимом стиле, не меняющемся лет тридцать. В «предвыборном» ролике Лебединского лейтмотивом звучит одно из популярных матерных ругательств, который характеризует, на его взгляд, происходящее в стране. Кажется, артист помешался на призывах игнорировать выборы. Что же было с ним после объявления результатов? Певец одного хита прямым текстом неоднократно нецензурно выругался в адрес большинства избирателей. Несмотря на то, что сбежавшего из России певца давно уговаривают показаться врачам, радикальность его взглядов продолжает усиливаться. Солидарных с его позицией фанатов, которые называют россиян «биомусором», он всячески поддерживает. Тех же, кто не согласен, отважный певец зовет «кремлевскими ботами». Процитировать Лебединского сложно, слишком много мата:

«Вот когда я совсем перестану писать о беспределе в моей стране - это значит, что мне стало наплевать. И вполне возможно, это когда-то наступит, потому что нервов уже не хватает наблюдать этот позорный безвыходный ***. Но не надо мне приписывать ненависть к моей стране и людям. Я ненавижу лишь сволочей и ***, которые убивают и соучаствуют в воровском беспределе. Зарубите себе это на носу. А хороших людей я люблю, и не только в России, а в любой точке пространства. Это понятно? Хорошо. Точка».

Алексей ЛебединскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)

Одним из самых последовательных критиков власти в стране был и остается Григорий Чхартышвили, известный по писательскому псевдониму Борис Акунин. 61-летний писатель, литературовед, переводчик и общественный деятель в 2014 год объявил, что временно покидает родину. Сегодня он с семьей живет во Франции. «...Находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не намерен, но основную часть времени, пожалуй, начну проводить за пределами. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно. Буду периодически навещать, смотреть, не заканчивается ли запой. А «частью того, что называется Россия» я останусь, в этом смысле экспатриация уж точно невозможна. И Россия, которая является частью меня, тоже никуда не денется».

Борис АкунинФото: Мила СТРИЖ

Григорий Шалвович действительно так и делает. Он читает либерального толка прессу, поддерживает единомышленников. Писатель не позволяет себе оскорблений в адрес народа. Поэтому и не приходится видеть ответную реакцию несогласных с его позицией. Прошедшие выборы писатель называл событием, не имеющим большой важности - «опрос общественного мнения, не более».