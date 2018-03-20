Трамп и Путин договорились встретиться
Проснувшись во вторник утром, Дональд Трамп решил, что лучше поздно, чем никогда, и позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить президента России с переизбранием. Однако, одними поздравлениями разговор не ограничился.
Как сообщает сайт Кремля, в ходе общения «лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений». То есть Россия и США, как минимум, попытаются остановить начавший раскручиваться маховик.
Кроме того, обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. «С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», а при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества «проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики».
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове, но самое интересное было в части, касающейся отношений двух стран. Как пишет сайт Кремля, «условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне». И это почти сенсация, на фоне крайне прохладных взаимоотношений уже в ближайшее время может произойти новая встреча двух президентов.
КСТАТИ
Путина поздравляют с переизбранием главы других государств
В международных отношениях принято поздравлять глав государств их коллегами из других стран с какими-то знаменательными событиями. С днем рождения, например, или юбилеем. А уж тем более – с победой на главных выборах страны. И это не просто дань вежливости. По тому, каким в очереди поздравителей стал глава того или иного государства можно о б уровне и ближайших перспективах отношений между их государствами и страной адресата (подробности)