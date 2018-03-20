2018-03-20T22:06:00+03:00
Звезды

Алла Пугачева: «Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой»

Примадонна ответила в соцсетях на хамские комментарии
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла ПугачеваАлла ПугачеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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В минувшие выходные Алла Пугачева и Максим Галкин, как уже писала «КП», голосовали на выборах президента в подмосковном Звенигороде (в этом районе находится загородный дом пары-Ред.). Фотографии и видео с избирательного участка, куда прибыли звезды, попали в Сеть. И тут проснулись хейтеры (они обитают преимущественно в соцсетях и обругивают там в комментариях каждого встречного-Ред.), навострили свои жала на Примадонну. Мол, почему 68 - летняя певица одета в молодежном стиле, почему ходит в помещении в темных очках и так далее. Хамские комментарии цитировать не будем.

Сообщение в инстаграме Аллы Борисовны.

Сообщение в инстаграме Аллы Борисовны.

Алла Борисовна обычно не комментирует подобные выпады, но тут, видимо, решила дать отпор хамству. Ответила очень трогательно, если не сказать пронзительно.

- Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, - поделилась с блогерами Алла Пугачева. - Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь.Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше.

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Алла #Пугачева и Максим #Галкин на выборах. Голосовали в Звенигороде #kpru
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