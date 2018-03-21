"Заигрались, заврались и влипли": Захарова жестко ответила Борису Джонсону

СЕГОДНЯ 11:40 2018-03-21T11:37:06+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон разразился новой порцией домыслов по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. На этот раз политик опубликовал большую статью в газете The Daily Telegraph. Если в вкратце - глава британского внешнеполитического ведомства попытался увязать скандал вокруг произошедшего в Солсбери с президентскими выборами в России.

В министерстве иностранных дел России тут же отреагировали на слова британского министра.

- Штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала, - написала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова. - Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так что эти информационные атаки официального Лондона объяснимы - заигрались, заврались и влипли. Соответсвенно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам.

Высказался по этому поводу и глава российского МИДа Сергей Лавров.

- Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности, - сказал он. - Мы выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь, и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло.

- Главная проблема состоит в том, что Лондон не хочет быть открытым и быстро знакомить общественность с деталями дела, но очень хочет обвинить во всем Москву, - рассказал «КП» полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев. - Существует судебная власть, и ее не может подменить собой исполнительная власть. Увы, в Британии произошло именно это. Санкции могут быть введены в обход решения суда, без доказательной базы, без расследования. Для них, видимо, важно сохранить власть, и все, что даже теоретически может этому помешать, подвергается остракизму, демонизируется и уничтожается.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ

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- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

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