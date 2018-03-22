«Мне сказали: русские атаковали нас газом, а ты - следующая жертва». Беглый российский бизнесмен Сергей Капчук боится за свою жизнь

СЕГОДНЯ 07:36 2018-03-22T08:11:56+03:00

Предприниматель из Лондона подозревает – против него готовится провокация британских спецслужб. Его преследуют неизвестные, банковские счета заморожены. Опасаясь за свою жизнь, он уже скрылся из Великобритании. Эксклюзивное интервью «КП»

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Поздно вечером, в среду 21 марта, мне пришло сообщение в WhatsApp. Оно начиналось как спам: «Это важно, пожалуйста, прочитайте». Но то, что адресант обратился ко мне по имени, а номер начинался с кода Великобритании, заставило меня дочитать до конца.

«…Отравление Скрипаля… я следующая жертва… покинул страну… готовится провокация», - все это выглядело бы как бред сумасшедшего. Если бы не одно «но». Я вдруг поняла, что знаю отправителя – это был Сергей Капчук. Беглый российский бинесмен, проживающий в Лондоне. Полтора месяца назад его включили в так называемый «список Титова» - список предпринимателей-эмигрантов, против которых в России заведены уголовные дела, но они все хотели бы вернуться на Родину. Тогда я беседовала с ним по телефону - у Капчука все было прекрасно, и он особо не рвался назад. Очевидно, что-то изменилось.

«КП» приводит расшифровку разговора с Сергеем Капчуком.

- Сергей, с вами все в порядке? Давайте по полочкам, что произошло?

- На прошлой неделе, когда стало известно о смерти Николая Глушкова в Лондоне (бывший топ-менеджер «Аэрофлота», друг Бориса Березовского – прим. авт.) на меня вышли британские СМИ. Мне звонили журналисты разных газет и телеканалов, все они хотели записать интервью со мной. Потому, что Глушков – номер один списка «самых злобных врагов России», опубликованном на сайте российского посольства в Великобритании. Я тоже есть в этом списке.

На прошлой неделе стало известно о смерти Николая Глушкова в Лондоне. Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

- Погодите, что это за список?

- На сайте посольства давным-давно был размещен список разыскиваемых лиц, скрывающихся от российского правосудия в Великобритании. Глушков был в нем на первом месте, я – на 12. Я долго переписывался с российским посольством. Говорил, что мой профайл был удален Интерполом еще полтора-два года назад. Мое преследование носит политический характер, и я не преступник. И даже те деньги, которые я якобы похитил – во-первых, я к этому отношения не имею, во-вторых, они были возвращены. Никаких долгов у меня нет. Тем не менее, несмотря на все мои аргументы, посольство отказалось исключать меня из этого списка.

- Хорошо, вы есть в этом списке. Почему это взволновало британских журналистов?

- 15 марта ко мне приехала съемочная группа телеканала SkyTv. Журналисты мне сказали: «У нас есть информация, что ты следующая жертва России». Договаривалась со мной об интервью милая девушка, а приехал конкретный «офицер контрразведки» (произвел впечатление контрразведчика под прикрытием – Авт.). У нас с ним было не интервью, а скорее допрос.

- О чем вас спрашивали?

- Он сразу стал мне задавать вопросы в лоб: «Ты знаешь, что случилось? Русские атаковали нас газом. Теперь убили Глушкова, ты понимаешь, что ты следующий. Как ты к этому относишься?». Потом он включил камеру и сказал: «Выбирай, с кем ты с Россией или с Великобританией?». Меня просили записать видеообращение к Владимиру Путину и к России, что я против них. Я сказал, что политикой 15 лет не занимаюсь, и не надо меня в это втягивать. Россия - моя Родина, и у меня нет никаких претензий к этой стране. Он буквально клещами пытался из меня что-то вытащить, но я отказался комментировать это. Он разозлился, был расстроен, и уехал. Интервью вышло, но туда (на экран ТВ – Авт.) попали только мои телохранители и слова о том, что я публично защищаюсь от возможного нападения.

На следующий день все британские газеты опубликовали мою фотографию, а рядом – фотографию Путина. В них было написано, что я его злейший враг, его главный критик. И вхожу в этот список, опубликованный на сайте посольства. А здесь, в британской прессе, его называют Putin’s hit list – «расстрельный список Путина». Все это было очень похоже на какую-то спланированную кампанию. Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут. Поэтому я не стал ничего ждать, а просто собрал вещи и немедленно покинул страну. Сейчас нахожусь в континентальной Европе.

Сергей Капчук – бывший депутат Свердловского заксобрания. Обвиняется в мошенничестве с государственным имуществомФото: фотохроника ТАСС.

- Давайте еще раз уточним причину вашего отъезда: вы поняли, что вашей жизни грозит опасность со стороны британских спецслужб?

- На мой взгляд, да. Идет какая-то игра. Правил я не читал, продюсера не знаю. А быть пешкой и разменной монетой, у меня нет ни малейшего желания. Я обрубил все концы, но пресса продолжала обо мне писать, даже когда я уехал. Тогда я решил все-таки выйти на связь, чтобы опровергнуть ту ложь, которую распространяют британские СМИ.

Я связался с популярным утренним шоу «Доброе утро, Британия». Мы записали интервью с ними по skype, есть свидетели. Там я четко заявил, что не надо делать из меня врага России, врага Путина. Они задавали вопросы по поводу отравления Скрипаля. Я ответил, что выгодно это отравление на сегодняшний день только британскому правительству во главе с Терезой Мэй. Она подняла свой рейтинг, они отвлекли народ от внутренних экономических проблем, связанных с выходом из Евросоюза. Плюс еще куча аргументов, почему Россия не могла этого сделать. Я объяснил, что не стоит спешить с выводами – надо дождаться официальных заключений. В результате, мое интервью даже не взяли в эфир. Я понял, что выразить свою позицию в британских СМИ не получится, поэтому обратился к вам.

- Вы написали мне, что у вас начались из-за этого какие-то финансовые проблемы?

- Вчера у меня перестали работать все банковские карты. Я позвонил в банк, мне сказали, что все должно работать. Потом перезвонили и изменившимся голосом сообщили, что мне нужно вернуться в Лондон, прийти в банк и урегулировать эту проблему лично. Мои представители были сегодня в этом банке, но там заявили, что людей по доверенности они не примут. Фактически они заморозили мои счета и пытаются вынудить меня приехать.

- Вы приедете?

- В ближайшее время точно нет. Я совсем не уверен в своей безопасности в Лондоне. Мне жизнь дороже любых денег.

- Сергей, вы сказали, что в Лондоне у вас были телохранители, еще до всей этой шумихи вокруг вас в прессе. Зачем вы их наняли тогда?

- После смерти Глушкова, журналисты сразу начали мне звонить и писать. Они мне прямым текстом впаривали, что я следующий. А когда вам такое говорят, вы или совсем идиот, или как-то реагировать должны. Вот я и нанял охрану.

- Так кого вы все-таки опасались сначала? Российских спецслужб? Британских?

- Я нанимал телохранителей, когда вообще не понимал, что творится вокруг. Но постепенно, анализируя всю информацию и внутренние ощущения, я понял, что не представляю интереса для российских спецслужб. И никакой необходимости мной заниматься, устраивать какой-то скандал, бросая тень на Россию, у них нет. Но такая заинтересованность может быть со стороны других спецслужб, не буду называть каких. А цель их в очернении Путина и демонизации его образа, что сейчас происходит очень активно в западной прессе.

- Вы думали о возвращении в Россию? Может, связывались с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым – он же обещал помочь российским предпринимателям вернуться на Родину, закрыть ваши уголовные дела.

- Да, я с Титовым сегодня связывался. Он в курсе этой ситуации. Он мне сказал, что все мои документы в работе. Если откровенно говорить, то в сегодняшней ситуации, я чувствовал бы себя в большей безопасности в России.

- Как чувствуют себя ваши коллеги, российские бизнесмены в Лондоне? У них есть такие же опасения, как у вас?

- Я не могу сказать, что я тут же всех обзвонил и спрашивал, кто как поживает. Но мне ребята знакомые говорили, что, вроде как, Чичваркин (Евгений Чичваркин, эмигрант, бывший владелец «Евросети» - прим. авт.) собирается уезжать в Америку. Потому что атмосфера вокруг российского бизнеса очень негативная. Я могу предположить, что все, кто находится в списке с сайта посольства, уже покинули Лондон. Если они дружат с головой, конечно.

Что касается меня, то я бы хотел найти понимание на своей Родине. Я надеюсь, что хотя бы в этой ситуации Родина вмешается и будет на моей стороне. Знаете, когда бывает плохо, мы всегда возвращаемся к родителям – так и здесь. Я все-таки гражданин России, никогда не делал голословных огульных заявлений против своей страны – не позволял и не позволю. Собственно, хотелось бы рассчитывать на какую-то взаимность.

СПРАВКА КП:

Сергей Капчук – бывший депутат Свердловского заксобрания. Обвиняется в мошенничестве с государственным имуществом. По версии следствия, купленную служебную 3-х комнатную квартиру за 2 млрд рублей Капчук оформил не на представительство Свердловской области, а на бывшую супругу. Затем оставил пост депутата, квартиру продал, а деньги потратил на собственные нужды. В 2005 году суд принял постановление о его заочном аресте. Брат-близнец Капчука Константин также проходил обвиняемым по этому делу и был осужден на 5 лет, Сергею же удалось скрыться. В 2006 году Сергея Капчука объявили в розыск - он сбежал сначала на Кипр, затем в Арабские Эмираты, и, наконец, осел в Лондоне. Великобритания дала ему политическое убежище и другую фамилию – теперь Капчук носит фамилию Виндзор. В Лондоне он занимается риелторским бизнесом – сдает внаем апартаменты.

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