В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
В Лондоне при невыясненных обстоятельствах скончался бывший заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков. Данную информацию подтвердил адвокат Андрей Боровков.
Напомним, в марте 2017 года Глушков был заочно приговорен Савеловским судом Москвы к восьми годам заключения по делу о хищении у «Аэрофлота» более 122 млн долларов. Защищавший интересы Глушкова Боровков отметил, что узнал о смерти клиента от его родственников.
«Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти», - цитирует Боровкова «Интерфакс».
Британские правоохранители пока не дают официальных комментариев о причинах смерти Глушкова. На данном этапе расследования она характеризуется как «необъяснимая». При этом лондонская полиция не считает, что инцидент может быть связан с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Нет оснований для предположения, что кончина Глушкова имеет отношение к инциденту в Солсбери», - говорится в заявлении полиции.