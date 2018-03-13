В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков

СЕГОДНЯ 21:13 2018-03-13T21:13:03+03:00

Британская полиция пока не установила причину смерти бывшего замдиректора компании «Аэрофлот», заочно осужденного в России на восемь лет тюрьмы

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В Лондоне при невыясненных обстоятельствах скончался бывший заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков. Данную информацию подтвердил адвокат Андрей Боровков.

Напомним, в марте 2017 года Глушков был заочно приговорен Савеловским судом Москвы к восьми годам заключения по делу о хищении у «Аэрофлота» более 122 млн долларов. Защищавший интересы Глушкова Боровков отметил, что узнал о смерти клиента от его родственников.

«Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти», - цитирует Боровкова «Интерфакс».

Британские правоохранители пока не дают официальных комментариев о причинах смерти Глушкова. На данном этапе расследования она характеризуется как «необъяснимая». При этом лондонская полиция не считает, что инцидент может быть связан с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Нет оснований для предположения, что кончина Глушкова имеет отношение к инциденту в Солсбери», - говорится в заявлении полиции.