"Мы хотим знать правду!": Посол России в Великобритании провел пресс-конференцию, посвященную делу Сергея Скрипаля

СЕГОДНЯ 19:55 2018-03-22T20:00:42+03:00

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О словах Бориса Джонсона, сравнившего ЧМ по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года в Германии:

- Москва рассматривает подобные заявления как не соответствующие уровню главы МИД, недопустимые и полностью безответственные. Ни у кого нет права оскорблять русский народ, который победил нацизм и потерял более 25 миллионов человек, сравнивая нашу страну с нацистской Германией. Это вне здравого смысла.

О сотрудничестве с Лондоном в расследовании покушения:

- Мы не можем верить британцам на слово. У Великобритании есть случаи нарушения международного права и ввода в заблуждение международного сообщества, что включает вторжение в Югославию, Ирак и Ливию, а также поддержку госпереворота на Украине.

О вопросах к властям:

- Я отправил Борису Джонсону послание: В каком госпитале проходят лечение Скрипали? Диагноз, лекарства, состояние здоровья? Получал ли Скрипаль антидот? Как простые медики так быстро поняли, какой именно антидот использовать? Информация засекречена!

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