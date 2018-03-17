Разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов: Дочь Скрипаля могла везти в чемодане капсулы с компонентами газа

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-17T13:05:24+03:00

Эмигрировавший в США ученый рассказал, почему рассекретил формулу отравляющего вещества, и могли ли его создать другие страны

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83-летний Вил Мирзаянов - один из разработчиков газа "Новичка", которым, если верить Лондону, были отравлены в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как сообщается, он был сотрудником ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГНИИОХТ), работал над проектом "Фолиант", в рамках которого был создан нервно-паралитический газ "Новичок", в 90-е эмигрировал в США, где впоследствии издал книгу с полной формулой этого отравляющего вещества. Как выяснилось, интервью российским СМИ он из-за, так скажем, радикальных взглядов дает крайне избирательно. Поэтому "Комсомолке" пришлось перекупить запись его беседы с нашими израильскими партнерами.

"ПРЕМЬЕР ТАТАРСТАНА В ИЗГНАНИИ"

- Вил Султанович, ваше имя как-то связано с революционной тематикой?

- Я нашел ссылки, что такое Вил, - древний ассирийский жрец. Мои предки были имамами более трехсот лет. Не могу утверждать, что это было без влияния великого вождя (Ленина. - Ред.).

- Говорят, что вы "премьер Татарстана в изгнании".

- Совершенно верно. Я ярый сторонник независимости Татарстана, Башкортостана.

- А в состав этого "правительства" входите только вы?

- Входило много народу, потом они разбежались. Боятся.

РАССЕКРЕТИЛ ФОРМУЛУ, ЧТОБЫ ОБЕССМЕРТИТЬ СОЗДАТЕЛЯ

-Вернемся к инциденту в Солсбери. Как англичане поняли, что было применено именно ваше изобретение "Новичок"?

- Я не изобретатель, я участник испытания, продвижения этого отравляющего вещества. Оно было изобретено, синтезировано группой Петра Кирпичева в нашем филиале под Саратовом. Он два года назад умер. Я с ним говорил последний раз перед тем, как издать мою книгу с формулами "Новичка". Он был против. Но я говорил: я тебя хочу обессмертить, ты же ни копейки не получил за свое изобретение. А там начальство - лауреаты Ленинской премии. На том и разошлись. Но я все равно опубликовал в 2008 году на английском языке.

Впервые в Советском Союзе не было скопировано, а создано свое оружие в виде "Новичка". Это отравляющее вещество прошло все этапы испытаний. Если бы не моя подпись, оно не пошло бы дальше. Окончательные испытания прошли на полигоне в Узбекистане. И после этого вещество было принято на вооружение Советской армии специальным постановлением ЦК КПСС и Совета министров. Только монополия была за Россией. И этой формулы никто никогда не знал. Это вещество не включено в список запрещенных отравляющих веществ Конвенции по запрету химического оружия.

Россия специально сделала так, чтобы уничтожить согласно Конвенции все запасы накопленного химоружия, которое уже вообще никуда не годилось, оно уже потеряло эффективность. А вот это секретное оружие она сохранила, не включив в эту конвенцию. А теперь в связи с созданием бинарного варианта «Новичка» вообще отпадает необходимость накапливания продукции и накапливания конечного продукта. Теперь можно просто производить относительные безвредные бинарные компоненты на различных заводах под видом сельскохозяйственных препаратов. И сколько хотите складывайте, ничего не случится. Их можно перевозить через границу. А на Западе такое правило: что не запрещено, то разрешено.

Возможно, русские перевезли через границу эти полупродукты, а потом в виде патрона вставили в соответствующее оружие. Они соединяются вместе, дают в течение секунды продукт и выстреливают. КГБ параллельно с нами разрабатывал такой вариант для своих дел. Так и шла параллельная работа.

КАПСУЛЫ МОГЛИ БЫТЬ В ЧЕМОДАНЕ ДОЧЕРИ

-Как англичане могли понять, что это был именно "Новичок"?

- Для этого нужен образец "Новичка". В книге я дал подробные формулы и реакции, как бинарные компоненты создают конечный "Новичок". Может быть, английские эксперты не такие отсталые, с передовыми взглядами. Они на всякий случай, наверное, синтезировали и получили спектры этого вещества. Они находятся в библиотеке компьютера масс-спектрометра или хроматоспектрометра, который анализирует пробу с неизвестным веществом. Компьютер сравнивает полученный спектр с библиотечными данными. Если совпадает, он говорит: вот это вещество. Таким образом они декодировали.

- Я могу определить его по запаху?

- Нет, если вы нюхнете – вас нет.

- Согласитесь, что убрать любого человека можно без шума, не применяя оружие массового поражения.

- Это чтобы нагнать страху. Чтобы всем было неповадно. Смотрите, если кто сбежал с копиями документов, где Трамп, скажем, дал согласие сотрудничать с КГБ (видимо, уже с ФСБ. - Ред.), и собирается это опубликовать, вот, мол, что тебя ожидает. Это как раз для этого – террор.

- Британская газета Telegraph утверждает, что какая-то отравленная газом вещь была в чемодане у дочери Скрипаля. Такое реально?

- Может быть, и так. Жертва сама привезла с собой оружие для своей смерти. Вполне возможно. Эти капсулы с бинарными компонентами же не запрещены. Они относительно безвредны. Попросили, может быть, кто знает. Все возможно.

Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЕРРОРИСТАМ "НОВИЧОК" НЕ ПО СИЛАМ

- Публикуя формулу газа, вы понимали, что последствия могут быть самые разные? Или она бы все равно выплыла наружу?

- Возможно, какие-нибудь очень сильные разведки могли бы это сделать. Но для террористов такое невозможно. Без высококвалифицированного научно-технического потенциала и ,главное, – школы с опытом работы с отравляющими веществами - это невозможно воспроизводить. Они сами себя, скорее, убьют.

- Даже если у меня дома есть "Набор юного химика"?

- Нет, ничего не выйдет. Это не любители. Если высококвалифицированный химик, но без опыта обращения с отравляющими веществами, то у него ничего не получится.

ЖЕРТВЫ МОГУТ ВЫЖИТЬ

-Вы говорили про испытания на территории Узбекистана. В 1992 году предприятие там было ликвидировано под контролем американцев. Образцы газа у них могут быть?

- Нет. Конечно, полностью исключить такого нельзя, но я думаю, что мы дегазировали, и очень тщательно, так полагается по всем канонам после работы. Но кто знает...

- Как вы считаете, Скрипаль и его дочь выживут?

- Конечно, они могут выжить. Но очень сомневаюсь, что без дальнейших проблем. Они будут инвалидами. Это очень серьезно. Еще неизвестно, что лучше...

- А кто, на ваш взгляд, стоит за атакой?

- Только русские. Больше никто.

- Но ведь русские – понятие растяжимое.

- Профессиональный разведчик. Обученный человек, который знает, что делает.

-Англичане вам не звонили?

- Скотланд-Ярд не звонил. На правительственном уровне тоже никто.

- С Россией связь сегодня поддерживаете?

- Да, у меня там остались родственники, друзья. Я там родился и вырос.

- Почему на предприятии в Саратовской области говорят, что вы там никогда не работали?

- Ну и что, пусть болтают. За что же тогда меня арестовывали? Это все равно что живому человеку сказать, что ты не живой, а мертвый.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Этот химик разоблачает сам себя!

Антон ФОКИН, корреспондент отдела международной политики:

Интервью уважаемого Вила Султановича производит, конечно, эффект на либеральную публику. Тут полный набор - и ученый бесеребренник, борющийся за мир, и коварный Кремль, который не хочет сообщать о чудо-оружии, видимо, чтобы применить его против мирно спящих городов, и киллеры КГБ. Только вот аргументы ученого очень похожи на аргументы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй - среди них очень много слов "возможно", "может быть", "наверное", "исключить такое нельзя". Никакой конкретики нет. Да и сам беглый химик не работал с веществом, полученным британской полицией, ведь ему " Скотланд-Ярд не звонил". Зато как обвинять нашу страну, так все эти неуверенные формулировки исчезают - " Только русские. Больше никто".

Этот тезис особенно трогательный с учетом того, что в том же интервью сам Мирзаянов говорит, что британцы "на всякий случай, наверное, синтезировали" вещество. То есть у Лондона оно есть, но применить его могли все равно только русские! Удивительная логика, достойная "премьер министра независимого Татарстана". Причем он же не исключает, что газ мог оказаться и у американцев, инспектировавших полигон Нукус в Узбекистане, но опять же виноват Кремль.

А уж версия Мирзоянова про "Новичка", заряженного в патрон, вообще была "подсказана ему корреспондентом Би-би-си во время недавнего интервью. Якобы КГБ работало вместе сними над таким же проектом уже в своем НИИ. Но откуда у человека, не относившегося к госбезопасности, доступ к суперсекретным лабораториям Лубянки, не понятно... Правда, сам химик признает, что конкретных данных о таком оружии у него нет, да и сам исполнитель подобного убийства "ставит себя под угрозу".

По поводу того, что Россия скрывала "Новичок" от международной общественности, тут тоже возникают вопросы - почему ни США, ни Великобритания не заявили об этом веществе в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), если у них была его формула из книги Мирзоянова. Ведь какой удобный повод, это вам не какой-то непонятный договор о ракетах средней и малой дальности, а наглядная демонстрация "кровожадности русских", которые травят народы мира! Сюжет, кстати, достойный лучших образчиков советской пропаганды. Но нет, ни одна страна даже после публикации формулы ни разу не упоминала о "Новичке", а по словам самого Мирзоянова, когда его книга готовилась к выходу, "в Вашингтоне было созвано совещание, где участвовали ФБР, ЦРУ и соответствующие эксперты, которые пришли к заключению, что нужно выкупить весь тираж и сжечь". Очень странное поведение западных держав...

Так что после интервью вопросов к Мирзоянову появилось еще больше. А самое главное - откуда начальник отдела противодействия иностранным техническим разведкам имел доступ к формулам отравляющих веществ, и зачем ему это было нужно?

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