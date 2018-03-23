Такой вы Жанну Фриске еще не видели: неизвестные фото певицы
Аслан Ахмедов - известный фотограф, чье имя последнее время связывают с Людмилой Гурченко. Близкий друг покойной актрисы сейчас занимается последними деталями для выпуска книги «Моя Люся». Но, конечно же, снимал он не только Гурченко - Аслан частенько делится фотографиями отечественных звезд, среди которых и Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Алсу, Лайма Вайкуле и Лолита Милявская. Но сейчас речь не об этих замечательных людях.
Аслан рассказал о своей неожиданной находке:
- В 2005-м году я снимал еще на пленку. У меня редко такое происходит, но, как оказалось, одна из катушек была не проявлена. И недавно я искал один слайд и обнаружил ее. Обычно ассистент проявляет все пленки, и как вышло, что одна из них сколько времени пролежала - совершенно непостижимо. Я ее проявил и оказалось, что там была Жанна, которую я снимал на выставке Millionaire Fair. Мы с ней в свое время много работали - я делал ей оформление нескольких альбомов, снимал фотосессии, Жанна была очень милой и красивой. С ней было легко работать.
Народ замер в нетерпении - Жанну многие любили и восхищались ее красотой, поэтому всем было интересно, как ее запечатлел знаменитый фотограф. Действительно, спустя несколько часов Ахмедов показал несколько кадров, на которых Фриске выглядит настоящей дивой.
- Жанна была человеком высокого профессионализма. Она понимала, что случайный человек с ней работать не может, поэтому между нами было абсолютное доверие, и никаких капризов. Мы с ней не были друзьями, но приятельствовали, частенько пересекались в клубах по выходным - были юны, и любили повеселиться. Поэтому так приятно мне было получить тот привет из прошлого. Я в мистику не верю, но последнее время у меня много таких совпадений - я нашел старый видеорегистратор, где было видео наше с Людмилой Гурченко. Я не умел им пользоваться, поэтому он у меня криво-косо повисел, и я закинул его в бардачок. Я нашел только тогда, когда продавал машину. И был потрясен - Люся говорила там совершенно уникальные вещи, - рассказал Аслан.
Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15-го июня 2015 года после онкологического заболевания мозга. Ей было всего 40 лет. В браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым у певицы родился сын Платон. Сейчас бабушка и дедушка малыша ведут войну за ребенка, благотворительный фонд Русфонд пытается вернуть у наследников певицы 24 миллиона, которые собрали на лечение Жанны поклонники.
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