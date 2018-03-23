Такой вы Жанну Фриске еще не видели: неизвестные фото певицы

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-23T14:55:06+03:00

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Аслан Ахмедов - известный фотограф, чье имя последнее время связывают с Людмилой Гурченко. Близкий друг покойной актрисы сейчас занимается последними деталями для выпуска книги «Моя Люся». Но, конечно же, снимал он не только Гурченко - Аслан частенько делится фотографиями отечественных звезд, среди которых и Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Алсу, Лайма Вайкуле и Лолита Милявская. Но сейчас речь не об этих замечательных людях.

aslanahmadov Жанна Из неизданного . . . #асланахмадов #жаннафриске #жанна #aslanahmadov #canon #canon5d #mark4 #canon5dmark4 #aslanahmadovphoto #aslanahmadovstudio #фотохудожник #фотография #фото #фотостудия #фотосьемка #фотограф #фотосессия #реклама #photographer #photography #photo #photoartist #photostudio #россия #москва #russia #moscow #воспоминания #памятьвечна #блестящие

Аслан рассказал о своей неожиданной находке:

- В 2005-м году я снимал еще на пленку. У меня редко такое происходит, но, как оказалось, одна из катушек была не проявлена. И недавно я искал один слайд и обнаружил ее. Обычно ассистент проявляет все пленки, и как вышло, что одна из них сколько времени пролежала - совершенно непостижимо. Я ее проявил и оказалось, что там была Жанна, которую я снимал на выставке Millionaire Fair. Мы с ней в свое время много работали - я делал ей оформление нескольких альбомов, снимал фотосессии, Жанна была очень милой и красивой. С ней было легко работать.

Народ замер в нетерпении - Жанну многие любили и восхищались ее красотой, поэтому всем было интересно, как ее запечатлел знаменитый фотограф. Действительно, спустя несколько часов Ахмедов показал несколько кадров, на которых Фриске выглядит настоящей дивой.

aslanahmadov Жанна Продолжаю рассказ об этой фотосессии. Начало в предыдущем посте. Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны. . . . . #асланахмадов #жаннафриске #жанна #aslanahmadov #canon #canon5d #mark4 #canon5dmark4 #aslanahmadovphoto #aslanahmadovstudio #фотохудожник #фотография #фото #фотостудия #фотосьемка #фотограф #фотосессия #реклама #photographer #photography #photo #photoartist #photostudio #россия #москва #russia #moscow #воспоминания #памятьвечна #блестящие

- Жанна была человеком высокого профессионализма. Она понимала, что случайный человек с ней работать не может, поэтому между нами было абсолютное доверие, и никаких капризов. Мы с ней не были друзьями, но приятельствовали, частенько пересекались в клубах по выходным - были юны, и любили повеселиться. Поэтому так приятно мне было получить тот привет из прошлого. Я в мистику не верю, но последнее время у меня много таких совпадений - я нашел старый видеорегистратор, где было видео наше с Людмилой Гурченко. Я не умел им пользоваться, поэтому он у меня криво-косо повисел, и я закинул его в бардачок. Я нашел только тогда, когда продавал машину. И был потрясен - Люся говорила там совершенно уникальные вещи, - рассказал Аслан.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15-го июня 2015 года после онкологического заболевания мозга. Ей было всего 40 лет. В браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым у певицы родился сын Платон. Сейчас бабушка и дедушка малыша ведут войну за ребенка, благотворительный фонд Русфонд пытается вернуть у наследников певицы 24 миллиона, которые собрали на лечение Жанны поклонники.

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