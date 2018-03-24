Про отравление Скрипаля писал еще Энгельс

СЕГОДНЯ 12:51 2018-03-24T13:03:26+03:00

Обозреватель Николай Андреев нашел параллели между громкими событиями в Лондоне конца 19 века и происшествием в британском местечке Соулсбери

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По производственной необходимости просматривал собрание сочинений Маркса и Энгельса. Дошёл до 21-го тома. И обнаружил там статью про отравление Скрипаля.

С 1883 по 1885 годы в Лондоне произошло 13 террористических взрывов. Взрывы в редакции газеты «Таймс», два взрыва в метро, взрыв на вокзале «Виктория». 30 мая 1884 года взрыв в Скотланд-Ярде. Взорвали бомбу в парламенте.

Кого обвинили в терактах? Правильно, русских.

Фридрих Энгельс разразился статьёй «Императорские русские действительные тайные динамитные советники» в журнале «Обзервер». Писал: «У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. дело рук России… Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели… О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т. п., достаточно примеров даёт история Балканского полуострова за последние сто лет…»

Причину того, почему Россия пошла на такие страшные преступления в Лондоне, Энгельс видит вот в чём: «Русское правительство пускает в ход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашения о выдаче русских революционеров эмигрантов». То есть, теракты – это способ надавать на английское правительство, чтобы оно выдало русских смутьянов.

Во взрыве на вокзале "Виктория" также обвинили русских.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статью перепечатали многие европейские газеты. Требовали выслать русских дипломатов, наложить санкции.

Если заменить в статье Энгельса выражение «русское правительство» на «путинский режим», да подправить даты и некоторые детали, заменить Балканы на Сирию, то её вполне можно разместить сегодня в «The Times» или в «Guardian». А фразу «Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели», вполне могла произнести Тереза Мэй.

Тогда, в конце 80-х годов 19-го века добросовестно поработала лондонская полиция. Она не пошла на поводу у Энгельса, отыскала настоящих устроителей взрывов – ими были ирландские националисты.Полиция отыскала изготовителей часовых механизмов, которые ставились на взрывателях - они оказались из США. Нашла полиция поставщиков динамита - они были из разных стран, но никто из них к России не имел никакого отношения.

Ирландская организация «Клан-на-Гейл» пыталась терроризировать население Англии, чтобы заставить британское правительство предоставить Ирландии право на независимость. Англия сурово наказала террористов: устроила в Ирландии мор, который выкосил треть населения.

Так что сейчас единственная надежда на Скотланд-Ярд. Его детективы выяснят,кто же отравил Скрипаля и его дочь.

КСТАТИ

Биохимик и писатель из Лондона Жорес Медведев: Формулы яда, которым отравили английского шпиона Скрипаля, похожи на фальшивые!

Мы приобрели книгу человека, который называет себя разработчиком советского боевого газа - того, которым якобы отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Вил Мирзаянов издал книгу в США в 2008 году с формулами этого отравляющего вещества. «Комсомолка» попросили ознакомиться с ними известного биохимика и писателя Жореса Медведева. Живущий с 1973 года в Англии ученый-диссидент ранее написал труд о расследовании дела Литвиненко «Полоний в Лондоне», дав понять, что его заказал Борис Березовский. (подробности)

РЕПОРТАЖ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ

Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы

- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле. (подробности)