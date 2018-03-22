2018-03-22T17:11:23+03:00
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Биохимик и писатель из Лондона Жорес Медведев: Формулы яда, которым отравили английского шпиона Скрипаля, похожи на фальшивые!

Наш эксперт - о новых несостыковках в британском расследовании случая в Солсбери
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Жорес МедведевЖорес МедведевФото: Галина САПОЖНИКОВА
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Мы приобрели книгу человека, который называет себя разработчиком советского боевого газа - того, которым якобы отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Вил Мирзаянов издал книгу в США в 2008 году с формулами этого отравляющего вещества. «Комсомолка» попросили ознакомиться с ними известного биохимика и писателя Жореса Медведева. Живущий с 1973 года в Англии ученый-диссидент ранее написал труд о расследовании дела Литвиненко «Полоний в Лондоне», дав понять, что его заказал Борис Березовский. Экс-сотрудник ФСБ, оказавшись в трудном финансовом положении, начал заниматься шантажом и собирал компромат на БАБа и олигарха Леонида Невзлина. Незадолго до своего отравления Литвиненко прилетал в Тель-Авив и вручил «досье» с компроматом Невзлину. Тот позвонил Березовскому...

А по отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля Медведев в интервью «КП» выдвинул версию, что за покушением стоят желающие испортить отношения двух стран российские олигархи. Теперь же у него возникли вопросы к деятельности Мирзаянова.

- В книге Мирзаянова формулы фальшивые или зашифрованные, он заменяет некоторые химические знаки произвольными буквенными обозначениями, путает валентности. Возможно, что он просто фантазировал. В суперсекретных лабораториях сотрудники могли делать заметки и расчеты только на выдаваемых им нумерованных листах, которые в конце рабочего дня сдавались в спецотдел и получались ими снова на следующий день. Увезти в США документацию он не мог, да и публиковать реальные формулы ему бы и в США не разрешили бы, - полагает наш эксперт.

- А что, к примеру, не так? Если вкратце для полных дилетантов?

- В формулах Мирзаянова нет катализа (ускорение химической реакции. - Авт.). Для формулы синтеза нужно показать формулы предшественников и сообщить название катализатора или условие катализа. У Мирзаянова же не указаны предшественники и формулы неполные. Непонятные буквы F и D... Для отравления Скрипаля такое вещество не подходит.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, говорили об этой книге и днем ранее на брифинге в МИД РФ, куда пригласили всех аккредитованных в России послов - обсудить громкое дело.

- Первая монография Мирзаянова появилась на русском языке, там не было никаких формул и технологий, - рассказал генерал-полковник, доктор химических наук и генеральный директор Российского агентства по боеприпасам Виктор Холстов. - Понимая, что ему надо жить и поправлять финансовое состояние, он подготовил новое издание. И там впервые появилась какая-то формула, он подвязал ее к России. Почему раньше не написал, если знал? Книга была направлена в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) со стороны США. Было заключение научно-консультативного совета: никаких подтверждающих достоверных данных о том, что существуют эти новые химикаты, - нет.

- Все вопросы о якобы существовании «Новичка» и его свойствах необходимо задать Мирзаянову, - добавил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

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