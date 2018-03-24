2018-03-24T15:53:01+03:00
Спорт

Григорий Родченков появился в маске на встрече в Конгрессе США

Скандального осведомителя ВАДА выслушали в Хельсинкской комиссии американские сенаторы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Балаклава стала постоянным "спутником" Родченкова. Фото: csce.govБалаклава стала постоянным "спутником" Родченкова. Фото: csce.gov
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Спустя несколько недель после того, как фильм с участием Григория Родченкова выиграл "Оскар", сам фигурант громкого допинг-скандала появился в Хельсинкской комиссии конгресса США. Во время Олимпиады 2018 в Пхенчхане там выступал адвокат Родченкова Джим Уолден и запугивал тамошнюю публику сказками про якобы существоваших злых русских, которые выиграли на Олимпиаде в Сочи. Теперь же сенаторы пришли поговорить лично с беглым информатором ВАДА.

И, надо сказать, Родченков не подвел, устроив небольшое шоу. Он появился в Вашингтоне в строгом деловом костюме, но на голове у него была вновь все та же балаклава, которой он уже успел "посветить" во время нескольких интервью до и во время Олимпиады 2018. Все по той же причине, которую он повторял и ранее - из соображений безопасности, поскольку как говорил сам Григорий, он даже когда на улице в США слышит русскую речь, то сразу же идет прочь от этого места, не уставая говорить о мнимых преследователях.

Родченков был в компании своего адвоката Джима Уолдена и воодушевил своими речами:

- Я впечатлен и вдохновлен храбростью доктора Родченкова. Буду продолжать говорить о фундаментальных правах человека в России, - сказал сенатор Джеймс Кардин.

Ну а вскоре после этой встречи в конгрессе адвокат Григория Родченкова, если судить по его соцсетям, улетел бизнес-классом вместе с семьей отдыхать в Лондон.

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