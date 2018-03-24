Дмитрий Песков - об обвинениях Великобритании: Это большой дискомфорт иметь таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров

СЕГОДНЯ 21:45 2018-03-24T21:46:17+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью телеканалу "Мир". "КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

Путин знает, что делать дальше

- Все мы знали, что уровень поддержки президента очень высок, но что он настолько будет высок, вряд ли мог кто-то предположить. Это были самые смелые и оптимистичные сценарии у тех, кто пытался спрогнозировать итоги выборов. Это наилучшая оценка результатов работы Путина и его команды. Это наилучшая оценка той политики, которую Путин проводит. Это наивысшая степень доверия той программе, которую озвучил президент России Путин в ходе предвыборной кампании. И это, конечно, большой груз ответственности теперь.

Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких-либо промедлений она будет реализовываться. У президента есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе его Послания, и которая сейчас будет конкретизирована и оформлена юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется реализация.

Россия не позволит перейти "красные линии"

- Международная повестка дня достаточно накаленная. Она, скорее, для России неблагоприятная. Внешняя политика Путина последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства. Но все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за «красные линии» национальных интересов России. И в этом чувствуется также доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера.

Нападки на Россию сплотили людей

- Враждебное отношение к России со стороны других государств не может не приводить к жесткой реакции людей. Они совершенно естественным образом реагируют, потому что очевидность нонсенса, который происходит, абсурдность этой ситуации, этих голословных обвинений, вызывает критику со стороны населения.

Те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают оставаться россиянами. Люди уезжают куда-то в другие страны, потом возвращаются обратно, если им выгодно, они работают в других странах. Получают более выгодное предложение у себя на родине, приезжают сюда работать. Это абсолютно нормальный процесс. И многие из них имеют активную гражданскую позицию. Эта позиция становится более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам.

Трамп готов встречаться

- Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием, помимо этого состоялся достаточно субстантивный разговор. Оба лидера понимают необходимость личного общения, для которого существует огромное количество причин в виде и региональных конфликтов, и рамочных проблем, таких как стратегическая безопасность, глобальная безопасность, таких как разоруженческая тематика. Не встречаясь лично, не укрепляя какую-то атмосферу взаимного доверия, выйти на расшивку этих проблем невозможно. Они это понимают, и они констатировали свои желания начать обсуждать возможности такой встречи.

Это большой дискомфорт - иметь в качестве визави таких непредсказуемых партнеров как Британия

- Однозначных формулировок по предъявлению России претензий не использует никто. Ни Британия, ни ее союзники. В этом, с нашей точки зрения, абсурдность ситуации. Обвинения настолько серьезны, что они не могут выдвигаться голословно, они не могут выдвигаться в сослагательном наклонении. Они могут выдвигаться только утвердительно и будучи подкрепленными конкретными доказательствами. Какие доказательства и какую информацию использовала госпожа Мэй в ходе контактов со своими европейскими коллегами, мы не знаем. Какой объем информации о происшествии в Солсбери имеется у британцев, мы тоже не знаем. Что произошло там на самом деле, мы тоже не знаем. Наши желания способствовать каким-то образом выяснению обстоятельств произошедшего не встречают взаимности. Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать. Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать.

Савченко - это внутреннее дело Украины

- Вы можете подтвердить или опровергнуть, что когда Савченко находилась в российской тюрьме, была завербована и действует теперь как агент Кремля?

- Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины. Европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Вы помните, что было (когда Савченко была осуждена в России - ред.): многочисленные заявления на Западе, эти заявления и в Брюсселе звучали, и из отдельных европейских стран. Неоднократно эту тему поднимал президент Украины. Вот теперь интересно, как будет дальше развиваться, скажем так, мутировать позиция наших коллег в отношении Савченко.