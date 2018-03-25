Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: стал известен список пострадавших во время ЧП
"Комсомольской правде" стали известны имена пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС, с места ЧП госпитализированы восемь человек, из них трое детей:
- Сергей Москаленко, 2006 г.р.
- Даниил Борисов, 2005 г.р.
- Елизавета Ингер, 2010 г.р.
Взрослые:
- Николай Лобиков
- Иван Заварзин
- Евгений Лоханин
- Татьяна Ингер
- Михаил Трусов
Информации о погибших в МЧС на данный момент нет.
- Сейчас на месте продолжается тушение, не все помещения еще обследованы. Поэтому данные могут измениться. Но из кинотеатра эвакуированы все посетители, там работы завершены, - сообщили "Комсомольской правде" в МЧС по Кемеровской области.
Ведомство открыло "горячую линию": 8 (3842) 58-23-33 для уточнения информации и психологической помощи родственникам.
Напомним, в 16:05 по местному времени в ТЦ "Зимняя вишня» начался пожар. По сообщению очевидцев, загорелась проводка в активити-центре «Круча» на четвертом этаже. Первым вспыхнули поролоновые кубики из «мягкого бассейна» и пластик. Сразу же повалил густой дым, который заблокировал посетителей на четвертом этаже. Здесь же, рядом с очагом возгорания, находился и кинотеатр, где оказалась заперта группа школьников из поселка Трещевский. Их судьба пока неизвестна.
По данным СК РФ, предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Кроме того, 26 человек обратились за медицинской помощью. В двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.
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