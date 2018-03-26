Пять человек из пропавших на пожаре в Кемерове найдены живыми
Полиция нашла пять человек, которые считались пропавшими без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Оказалось, что трое детей, девушка и молодой человек не находились на месте ЧП.
"К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области.
Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе пожара в Кемерове: сохраняется оцепление территории торгового центра, а также школы, где организован оперативный штаб, передает КП-Кемерово.
Напомним, ранее стало известно, что число жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово увеличилось до 55 человек. При этом в Следственном комитете пока подтвердили гибель 53 человек.
В больницах города остаются 12 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».Среди погибших в торговом центре в Кемерове есть дети
Список пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
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