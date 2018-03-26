2018-03-26T09:26:24+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

55 погибших, более 50 пропавших без вести. Последние данные о пожаре в Кемерово

В больницах находятся 12 пострадавших
Екатерина БОЛГОВА
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При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли десятки человекПри пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли десятки человекФото: REUTERS
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Количество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове возросло до 53 человек, сообщили в оперативном штабе.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - заявил представитель штаба.

По его словам, в больницах находятся 12 пострадавших, 36 людям оказали помощь амбулаторно. В настоящее время продолжаются поиски еще 16 человек.

"Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - отметил собеседник, передает ТАСС.

Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС, число жертв составляет 55 человек. В настоящее время Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек.

Ранее замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил о гибели 48 человек.

По его словам, спасатели обследовали все здание, в отдельных помещениях сохранились очаги тления. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - заявил он.

Даже спустя полдня после начала пожара наз зданием стоит столб дыма Фото: Александра Иноземцева

Даже спустя полдня после начала пожара наз зданием стоит столб дыма Фото: Александра Иноземцева

Глава МЧС России Владимир Пучков вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым проверил ход работ на месте происшествия.

По данным Следственного комитета РФ, по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержаны и допрошены четыре человека.

Список пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 54 человека. Среди них - больше 30 детей. По словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, это те люди, о которых родственникам ничего не известно. (подробности)

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