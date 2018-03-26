Миллиардер Денис Штенгелов - истинный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:36 2018-03-26T13:53:35+03:00

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Настоящим владельцем торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки детей и взрослых, является российский миллиардер Денис Штенгелов. На родине он не живет, а его постоянным местом жительства является Австралия. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» написал депутат Государственной думы от Кемеровской области Антон Горелкин.

- Человек, который зарабатывал на «Зимней Вишне», сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король, - написал Горелкин. - Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется.

Свое состояние Штенгелов сделал на продаже сухариков и семечек — ему принадлежат такие бренды как «Три корочки», «Кириешки» и «Бабкины семечки». В октябре прошлого года Bloomberg оценивал его состояние более чем в 1 миллиард долларов США.

Принадлежащий Штенгелову Кемеровский кондитерский комбинат сдавал в аренду третий и четвертый этажи ТЦ «Зимняя вишня» фирме Надежды Судденок. Эта женщина была задержана вскоре после того, как стало известно, что в горящем здании гибнут люди. На допрос доставлен и партнер Дениса Штенгелова, совладелец «КДВ-Групп» Сергей Братушин.

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