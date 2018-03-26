"У нас абсолютно отсутствует культура поведения в чрезвычайных ситуациях": эксперт по пожарной безопасности объяснил, почему при пожаре в кемеровском ТЦ было так много жертв

СЕГОДНЯ 18:56 2018-03-26T19:21:10+03:00

Все развлекательные зоны в торговых центрах обычно располагаются на верхних этажах Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

По следам трагедии в Кемерово, «КП» спросила директора компании «Пожарный центр» Александра Старостина о том, как на самом деле устроена система спасения посетителей в российских гипермаркетах и развлекательных моллах [видео]

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1) ПОЧЕМУ КИНО И ДЕТИ - НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ?

- Почему кинотеатры в торговых центрах засовывают на самый верхний этаж? И оттуда обычно труднее всего выбираться - люди остаются там, как замурованные.

- Это основы продаж: торговые магазинчики нужно ставить на первых этажах. Когда вы идете за продуктами, то вам будет неудобно спускаться с 5-го этажа с полной тележкой колбасы и молока. Есть коммерческие правила, на которые опираются бизнесмены, когда распределяют площади в торговых центрах. Все развлекательные зоны отправляют наверх. И еще: элементарно весовая нагрузка кинотеатра, гораздо меньше, чем у супермаркета: там нет огромных стеллажей с продуктами, товарами и не такой большой поток народа.

- Детские залы тоже отправляют наверх. Почему?

- Тут та же система, что и с кинотеатрами. Но есть исключения, когда "детские" ставят на первом этаже. Но это тоже коммерческая уловка. Мол, оставляешь ребенка с аниматорами и идешь спокойно за покупками.

- Это нужно менять?

- Если нормально работает эвакуация, есть пожарные лестницы, исправна сигнализация, обучены сотрудники охраны - тогда проблем с безопасностью и спасением людей нет.

2) ЗАЧЕМ ЭСКАЛАТОРЫ РАЗНЕСЕНЫ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ?

- Эскалаторы в торговых центрах не ставят "сплошняком" вниз или наверх, а выстраивают лабиринтами. Нужно пройти сквозь весь торговый этаж, чтобы добраться до подъемника. Для чего это сделано? И не вредит ли безопасности?

- Опять же так устроено - исключительно в интересах продавцов. Чтобы посетитель, вынужденный пройти по всему торговому этажу, увидел всю рекламу, все вывески, а может, и зашел за новыми кроссовками или джинсами в какую-нибудь в лавку. Но, поймите, когда начнется пожар, пользоваться эскалаторами и лифтами строго настрого запрещено. Неизвестно, как поведет себя техника. И это может унести еще больше человеческих жизней. В случае ЧП предлагается использовать пожарные лестницы.

3) ГДЕ ИСКАТЬ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ?

- Но где же тогда посетителям искать эти пожарные лестницы? Никто о них не знает. Почему нет аршинных указателей - где они находятся?

- Вы просто не обращаете на них внимания. Всегда где-нибудь есть указатель, над дверьми висит табло "Выход" зеленого цвета. Эти двери еще оборудованы балкой "антипаника" - она позволяет открывать их в направлении эвакуации. И на каждом этаже есть план эвакуации - потратьте свои 1-2 минуты, чтобы с ним ознакомиться. Пришел в магазин - элементарно осмотрись, где ты находишься, а не беги сломя голову за пельменями и хлебом. Сразу заметите все указатели и поймете, в какую сторону двигаться в случае опасности.

4) КАК ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ОХРАННИКИ?

- Может, в торговые центры нужны «регулировщики», которые подсказывают посетителям, куда идти? Они бы помогли при эвакуации?

- Это должны делать охранники торгового центра. Это в идеале. А на деле - охранники работают вахтой, в таких конторах большая текучка сотрудников. И эти люди не всегда сами хорошо ориентируются в торговых центрах. Чаще всего у них низкий уровень подготовки.

- Очевидцы говорят, что охранники торгового центра в Кемерово грудью перекрывали лестницы и не выпускали людей...

- Тут не все так просто. Возможно, они знали, что то место, в которое ломилась перепуганная толпа, задымлено. Возможно, они спасали людей от большей опасности и беды, направляя к эвакуационным выходам.

5) А НЕ ТРЕНИРОВАТЬ ЛИ СПАСАТЕЛЯМ ПЕРСОНАЛ ТЦ?

- Не обязать ли всех охранников и руководителей службы безопасности торговых центров раз в полгода или даже раз в месяц проходить спецкурсы со спасателями?

- Эти курсы уже есть. Но на них нужно тратить деньги. А не все охранные предприятия и бизнесмены готовы раскошелиться. Все хотят заработать деньги. Где владелец заинтересован в безопасности - курсы проводят. А для других экономия дороже человеческой жизни.

6) ЧТО СРОЧНО МЕНЯТЬ?

- Что нужно поменять в наших торговых центрах, чтобы было больше безопасности?

- Менталитет наших людей. У нас абсолютно отсутствует культура поведения в чрезвычайных ситуациях. Открывайте учебник по ОБЖ - основам безопасности жизни и зубрите его.

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