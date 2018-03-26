17-летний Дима Полухин спасся сам и вывел троих детей из горящей «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-03-26T17:09:36+03:00

Парень уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины: «Я никуда не пойду, у меня там дети остались» [видео]

Изменить размер текста: A A

Диме 17 и он учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово.

- Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я ещё обратил внимание. что туда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять.

Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше.

- Там все было практически чёрным-чёрно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдёт потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел.

Один магазин, второй, третий...никого.

- А потом я услышал детские крики. Я пошёл на голос, и увидел что в одном из магазинов, или что это было, я в дыму не разглядел, трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь ещё взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу.

Всех троих юный спасатель передал маме.

- Да большая толпа была, я не видел, как они выходили. Я сам просто двигался со всеми к выходу и оказался на улице. Моя одежда – кадетский бушлат со всеми документами – так и остались в гардеробе кинозала на 4-м этаже. Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома все в порядке.

- Могли ли тебе те знания, которые ты получил в академии МЧС?

- Я не знаю, я как-то об этом не задумывался. Просто услышал, что нужна помощь, и пошел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия пожара в ТЦ в Кемерове: "Зимнюю вишню" подожгли подростки, которых боялась охрана

Вокруг случившегося в Кемерове очень много вопросов «Почему?» Почему были закрыты двери из кинозала? Почему не сработала противопожарная система? Почему охранники удрали из ТЦ вместо того, чтобы выводить людей? Но главный из этих вопросов — почему вообще случился пожар? (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

СКР: охранник ТЦ в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

В понедельник, 26 марта, стало известно, что в настоящее время следователи решают вопрос о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, который, услышав сигнал о пожаре, отключил систему оповещения. Таким образом, сотрудник ЧОП может стать уже пятым подозреваемым по делу о гибели людей при возгорании в ТЦ (подробности)

КСТАТИ

"Было очень много дыма, дети выбирались из кинозала практически по полу": подруга погибшей при пожаре в ТЦ Кемерове рассказала, как люди пытались спастись из огня

«Завтра проснусь и пойду в штаб искать маму», - с такой надеждой засыпала 14-летняя дочь Татьяны Дерсалия Элеонора. Дочь и мать в кинозале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" были вместе. В суматохе они потерялись... (подробности)