Жена Мавроди обеспечила себе безбедную жизнь на афере с «МММ»

СЕГОДНЯ 18:59 2018-03-26T19:11:07+03:00

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Елена Мавроди – в девичестве Павлюченко – родом из украинского Запорожья. Из простой семьи инженеров. После школы работала нянечкой в детсаду и училась заочно на филфаке Запорожского пединститута.

В 1989 году 20-летняя Лена участвовала в конкурсе красоты Запорожья, где… устроила скандал.

- В те годы население Запорожья жило бедно, поэтому и конкурсантки оделись неброско, но Елена Павлюченко сразу же ошеломила дорогими нарядами, - вспоминал художник «Комсомолки» Валентин Дружинин, входивший в жюри конкурса. - Поговаривали, что у Елены нашелся спонсор не из местных. Ее мама пыталась оказать на жюри давление, а Елена вовсю хитрила. Мы решили приз зрительских симпатий отдать той, за кого громче похлопают зрители. Елена привела группу поддержки, которая устроила ей овацию. В итоге Павлюченко стала «Вице-мисс». И - учинила нам скандал. Подала заявление в милицию, что у нее украли драгоценности из гримерки. Всех вызывали на допросы. Драгоценности не нашлись. Мы до сих пор убеждены, что этот скандал был затеян в отместку за проигрыш.

С Мавроди Елена познакомилась в начале 90-х в Москве, на популярном телеконкурсе Юрия Николаева «Утренняя звезда». «Пирамидостроитель» входил в жюри конкурса и был очарован девушкой. Как раз тогда он проводил на телевидении конкурс моделей для рекламы «МММ». Елена стала «Королевой «МММ», и ей предложили возглавить модельное агентство «МММ»-моделс». А вскоре она стала женой Мавроди. Павлюченко рассказывала, что жили они раздельно. «Мы долгое время просто дружили, зарегистрировать отношения решили уже после того, как за Сережей началось уголовное преследование... Мы не были похожи на обычных влюбленных», - признавалась Елена корреспондентам.

Елена фигурировала в скандале о похищении новорожденного малыша из НИИ педиатрии. Кроха нужен был ее подруге. Милиция вовремя вмешалась, но подозреваемые дамы так запутали следствие, что уголовное дело в конце концов закрыли. А еще жена Мавроди известна тем, что трижды баллотировалась в депутаты Госдумы, однако дело не доходило до голосования – из-за подкупа избирателей.

К слову, человек, вхожий в семью Мавроди, рассказывал «КП», что в афере «МММ» Елена была «серым кардиналом», за ней стояли люди с большими связями. Тем не менее зарплату получала сказочную. По слухам, именно жена Мавроди «сдала» органам скрывающегося мужа и якобы в благодарность получила от правосудия «отпущение грехов».

Женой Мавроди Елена была 12 лет, с 1993 по 2005 год. После развода она, говорят, сменила имя и внешность. По одним данным, снова вышла замуж. По другим – живет с мамой и дочкой от Мавроди в собственном доме в Подмосковье. Со СМИ не общается и вообще старается не светиться. Говорят, жизнь себе обеспечила за счет «МММ» до самой старости. Летом ей исполнится 49 лет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мавроди умер, но дело его не умрет никогда

Георгий БОВТ

То, что Сергей Мавроди умер фактически на улице – его госпитализировали на автобусной остановке – по-своему символично. Так ближе к народу (подробности)

КСТАТИ

Главные аферы Сергея Мавроди

Чего-чего, а умения делать деньги из воздуха у Мавроди не отнять – криминальный талант. Даже после громкого разоблачения главного дела его жизни - финансовой пирамиды «МММ», люди продолжали ему верить и отдавали свои кровные. И россияне, а позже – и жители других стран.кто- Как ему удавалось дурачить столько народу? И – не менее заковыристая задачка: куда девались вложенные в его пирамиды деньжищи? (подробности)