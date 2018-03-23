Евросоюз отзывает из Москвы своего посла

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-23T13:16:08+03:00

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После почти пятичасовой дискуссии по делу отравленного британского шпиона Сергея Скрипаля лидеры стран Евросоюза решили временно отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Объявить об этом официально должна глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

- Некоторые страны, среди которых Греция, Кипр, Италия, Словакия, были против этого решения, в связи с чем дискуссия была долгой и непростой, - рассказал ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Ряд других стран, включая Францию, Польшу и Прибалтику, могут отозвать своих послов и также выслать российских дипломатов.

- Были разные мнения, целью дебатов было найти некие совместные действия. Полностью это не удалось, но там есть страны, которые это предполагают, - приводит чешское издание České noviny слова премьера Чехии Андрея Бабиша. - Вероятно, мы пойдем в этом направлении.

- Думаю, что очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Британии, - вторит эстонский премьер Юри Ратас.

В официальном же документе по итогам саммита выражена солидарность с Британией и обозначена "с высокой вероятностью" вина России.

- Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет Россия и нет альтернативного правдоподобного объяснения. Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом, - говорится в заявлении.

РЕАКЦИЯ

"Курс на то, чтобы сделать кризис максимально глубоким"

- Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование даже не завершилось, и Британия пытается лихорадочно заставить партнеров делать конфронтационные шаги. Мы по-прежнему не видим фактов, отсутствие которых наводит на мысль, что все это - провокация. Курс на то, чтобы сделать кризис с Россией максимально глубоким, - заявил в ответ находящийся сейчас с визитом в Ханое глава МИД РФ Сергей Лавров.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

"Нам нужно не оправдываться, а выдвигать собственные версии"

- Это все неприятно, но ничего страшного на самом деле нет. На отзыв послов могут пойти Польша, Прибалтика - реального политического диалога с ними и так нет. Какой-то лай, а не переговоры.

А вот мы сами ведем себя недостаточно жестко. Я сейчас даю много интервью британским СМИ, до десяти в день. И журналисты мне говорят: у нас есть британская версия, а российской нет. Вы только оправдываетесь и отрицаете. Я с ними согласен в том, что выдвижение рациональной версии является исключительно важным. У меня три версии.

- Это какие же?

- Первая: сознательная провокация британских властей с требованием признания нелегитимности выборов в России. Они же покрывают "Белые каски", которые славятся своими фальсификациями по химоружию в Сирии. Почему бы не сфальсифицировать его использование уже в Британии?

Вторая версия: это организовали не действующие, а бывшие коррумпированные сотрудники британских и американских спецслужб с целью скрыть следы сфальсифицированного компромата на Дональда Трампа. Ведь главный автор фальшивого досье на президента США Кристофер Стил - начальник Сергея Скрипаля. И последний, видимо, был главным собирателем досье о российских связях Трампа. Бывший представитель Госдепа Виктория Нуланд в свое время принудила ФБР сотрудничать с ними и принять эти данные. Когда же стало ясно, что они фальшивые и сейчас начнется расследование по заказчикам, то организаторы решили замести следы. К тому же, за неделю до отравления из архива МИ-6 были взяты в оцифрованном виде кадры ареста Скрипаля российскими спецслужбами. То есть начали информподготовку за неделю до инцидента! Чем не правдоподобная версия?

Третья версия: будущая свекровь Юлии Скрипаль была против женитьбы своего сына. А ее родственники работают в химлаборатории возле Солсбери. Всякие драмы бывают, почему нет?

Никакие версии Россией не выдвигаются, мы требуем объективного расследования. Да не будет никакого расследования. По малайзийскому "Боингу" оно что ли есть?

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