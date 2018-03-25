Дана Борисова: «Муж сказал, что я смогу видеться с дочерью только в его присутствии!»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-03-25T16:08:20+03:00

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Вернувшись из реабилитации в Таиланде, Дана Борисова продолжает борьбу за свою дочь. Напомним: перед отъездом на Самуи Дана сама отдала дочь своему бывшему гражданскому мужу Максиму Аксёнову. По словам блондинки, она рассчитывала, что победив наркоманию, она сможет потом вернуть дочь. Однако отец девочки, по словам ведущей, пока против того, чтобы мать и дочь воссоединились.

Об этом Борисовой стало известно на очередном судебном заседании, где она пыталась получить разрешение на регулярные встречи с ребёнком.

- Для меня была неожиданной позиция Максима на суде. Мы с адвокатом выдвинули предложение, которое заключалось в том, что я забираю к себе Полинку в среду и на выходные. Раньше против этого Максим не возражал,-рассказывает Дана Борисова.-И вчера Максим и его адвокат озвучили новое предложение. Мол, я могу видеть ребёнка только два раза в месяц, встречи эти должны проходить не более трёх часов и только в присутствии Максима. Я с этим решением не согласна. Всего 6 часов в месяц видеть свою дочь? И ещё в присутствии ее отца? Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и настраивают против меня. Ее зачем-то притащили в суд, ребёнок сильно плакал, потому что ее подговорили говорить плохо про маму. Конечно же, я расстроена. Сегодня целый день пишу Максиму, он не отвечает. А мне так хочется поговорить с дочкой, увидеть ее.

Дана пыталась получить разрешение на регулярные встречи с ребёнком. Фото: instagram.com

По словам Даны Борисовой, на заседание приехала и ее бывшая свекровь.

- Это вообще был цирк. Пришла зачем-то в суд свекровь Мария Алексеевна. На суде у неё спросили: «До 10 лет Полина у вас часто ночевала?» Свекровь замялась, мол, редко, примерно три раза в год. Судья спросил, мол, почему так редко вы общались с ребёнком. Мария Алексеевна ответила: «Потому что мать Даны сказала внучке, что я колдунья, протыкаю иголками куклы Вуду и зашиваю туда монетки!»,-смеётся Дана Борисова.-Судья говорит свекрови: «А откуда вы это знаете?» Марина Алексеевна на это выдала: «Дело в том, что мама Даны вела дневник и прятала его под матрас коляски. И Макс нашёл этот дневник, принес мне с мужем, мы прочитали и сын вернул его на место!»

В общем, как сказал Андрей Малахов, у меня теперь в суде прям «битва экстрасенсов».

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