2018-03-26T09:36:46+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

"Если какое ЧП - никто ж не выйдет..." Почему все ходы и выходы в ТЦ перегорожены?

Наш колумнист о порядках в больших магазинах
Наталья БАРАБАШ
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В большинстве ТЦ все устроено так, чтобы человек как можно большее расстояние проходил мимо зазывных витрин. Вдруг что купит.В большинстве ТЦ все устроено так, чтобы человек как можно большее расстояние проходил мимо зазывных витрин. Вдруг что купит.
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Пожар в ТЦ Кемерово - ужас и кошмар. Страшное горе, о котором даже не могу говорить.

Могу о другом. Уже много раз, гуляя по огромным Московским торговым центрам, я изумляюсь про себя: а как им разрешают так работать? Ведь если какое ЧП - никто же не выйдет?

В большинстве все устроено так, чтобы человек как можно большее расстояние проходил мимо зазывных витрин. Вдруг что купит. Поэтому подняться на этаж ты можешь в одном месте, а спускаться должен уже только в другом конце здания. и часто только на лифте или только по эскалатору. Которые, как мы понимаем, в случае пожара работать не будут. Тут и в спокойном состоянии, особенно в незнакомых ТЦ ты порядком поблуждаешь в поисках выхода. А уж случись чего...

У нас на Речном вокзале, например, тоже создали такую систему. Но и добавили свою изюминку. На всех эскалаторах выход еще и перегорожен двумя металлическими столбиками. Чтобы протиснуться, сходя с лестницы-чудесницы, мог только один человек. С воровством, что ли, они так борются, чтобы воришке тяжелее было сбежать. Кто-то сказал: чтобы тележки не вывозили. Хотя какие в одежных отделах тележки? Но когда я на это смотрю, то всегда думаю об одном: в случае паники тут убьется много народу. Просто подавят друг друга. И это абсолютно ясно всем.

Кроме тех, кто эти столбы поставил. И тех, кто их разрешил. Вообще вот эта жлобская практика: заставить покупателей блуждать в поисках выхода оказывается еще и смертельно опасной в случаях ЧП. И на месте властей во всех городах я бы проверила эти комплексы-лабиринты на предмет: за сколько минут его можно покинуть. Потому что случись что в любом - и жертв точно также будет не избежать.

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