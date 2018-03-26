"Если какое ЧП - никто ж не выйдет..." Почему все ходы и выходы в ТЦ перегорожены?

СЕГОДНЯ 09:30 2018-03-26T09:36:46+03:00

В большинстве ТЦ все устроено так, чтобы человек как можно большее расстояние проходил мимо зазывных витрин. Вдруг что купит.

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Пожар в ТЦ Кемерово - ужас и кошмар. Страшное горе, о котором даже не могу говорить.

Могу о другом. Уже много раз, гуляя по огромным Московским торговым центрам, я изумляюсь про себя: а как им разрешают так работать? Ведь если какое ЧП - никто же не выйдет?

В большинстве все устроено так, чтобы человек как можно большее расстояние проходил мимо зазывных витрин. Вдруг что купит. Поэтому подняться на этаж ты можешь в одном месте, а спускаться должен уже только в другом конце здания. и часто только на лифте или только по эскалатору. Которые, как мы понимаем, в случае пожара работать не будут. Тут и в спокойном состоянии, особенно в незнакомых ТЦ ты порядком поблуждаешь в поисках выхода. А уж случись чего...

У нас на Речном вокзале, например, тоже создали такую систему. Но и добавили свою изюминку. На всех эскалаторах выход еще и перегорожен двумя металлическими столбиками. Чтобы протиснуться, сходя с лестницы-чудесницы, мог только один человек. С воровством, что ли, они так борются, чтобы воришке тяжелее было сбежать. Кто-то сказал: чтобы тележки не вывозили. Хотя какие в одежных отделах тележки? Но когда я на это смотрю, то всегда думаю об одном: в случае паники тут убьется много народу. Просто подавят друг друга. И это абсолютно ясно всем.

Кроме тех, кто эти столбы поставил. И тех, кто их разрешил. Вообще вот эта жлобская практика: заставить покупателей блуждать в поисках выхода оказывается еще и смертельно опасной в случаях ЧП. И на месте властей во всех городах я бы проверила эти комплексы-лабиринты на предмет: за сколько минут его можно покинуть. Потому что случись что в любом - и жертв точно также будет не избежать.

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