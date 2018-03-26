Как весь Кемерово поднялся на помощь после пожара в ТЦ: Люди несут еду, воду и теплые вещи для спасателей и семей погибших

26 Март 23:35 2018-03-27T00:22:27+03:00

Уже минули сутки с момента начала смертоносного пожара. Все Кемерово скорбит Фото: REUTERS

Никто не может остаться в стороне от трагедии

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Вереницы машин подъезжают к школе, что рядом с «Зимней вишней». В ней расположен штаб. Люди, простые жители города, везут продукты, теплые вещи, лопаты для разгребания завалов. С уверенностью, что все пригодится если не МЧСникам, то родственникам погибших и пропавших.

Уже минули сутки с момента начала смертоносного пожара. Все Кемерово скорбит. Люди обрывают горячие линии и телефоны спасателей. Без всякого призыва с самого утра у центра переливания крови выстроилась огромная очередь.

- Я хочу хоть что-то сделать, - плачет кемеровчанка Ирина Светлогорова. - Такая трагедия. Ужас и кошмар. Скажите, куда бежать?

И хотя огонь в «Зимней вишне» уже полностью локализован, разбор завалов до сих пор идет. Не все пропавшие без вести найдены.

«В штабе попросили лопаты. Не хватает для разгребания мусора на месте пожара».

«Нужна вода питьевая»

«МЧСников кормят в столовой. Но все равно бутерброды, печенье, чай не будут лишними. Я сейчас везу продукты в 7-ю школу, могу по дороге еще захватить у кого-нибудь пакет-другой».

Очередь перед центром крови в Кемерово ФОТО vk.com/podsluhano_kemerovo

«Спасатели очень уставшие. И родственники погибших и пропавших без вести все это время в школе, что у «Вишни». Очень нужна помощь и поддержка».

Такие сообщения везде на сайтах и форумах Кемерово.

К помощи пострадавшим подключились психологи-добровольцы.

«Сейчас идут опознания. Самый тяжелый момент для родственников. Я еду в штаб», - пишет психолог Светлана Пугачева.

И таких, как она, много.

Я связалась с 7-ой школой.

- Спасибо, у нас все необходимое есть. Продукты, вода, лекарства, - сказал уставший голос на том конце провода. - Ничего не привозите.

Но кемеровчане все едут и едут. Никто не может остаться в стороне от трагедии.

У «Зимней вишни» горы цветов, горят свечи. Весь город скорбит.

Спасатели очень уставшиеФото: Виктория МИНАЕВА

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