Как помочь пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-26T16:33:29+03:00

Рассказываем, куда можно перечислить деньги и где сдать кровь, чтобы поддержать и помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стал настоящей трагедией для всей страны. С утра люди несут цветы к зданию, где от огня погибли десятки людей, где в дыму задыхались дети. Власти уже заявили, что семьи погибших получат денежную компенсацию. Но поддержать Кемерово сегодня хотят тысячи людей по всей стране. Рассказываем о том, как можно помочь пострадавшим и семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Сдать кровь

С самого утра к Кемеровскому областному центру крови выстроилась очередь из желающих стать донорами. Только за первые два часа, с 8 до 10 утра, сюда обратились более 300 человек. По словам врачей, благодаря неравнодушным людям, на сегодня запасов достаточно. Медики просят граждан прийти в последующие дни, когда раненым снова потребуется кровь.

- Просим Вас заранее узнать о необходимости в донорской крови по телефону +7(3842)522274 и запланировать приход на кроводачу в последующие дни, - говорят в Кемеровском центре крови.

Люди перед зданием сгоревшего ТЦ. Пожар стал настоящей трагедией для всей страныФото: REUTERS

Перечислить средства семьям через Церковь

Помощь семьям погибших и пострадавших взяла на себя Кузбасская митрополия. Священники всю ночь и весь день находились в здании штаба с родными пропавших без вести и погибших, утешая людей.

С утра отдел благотворительности митрополии открыл сбор средств.

- Все желающие (а таких много) - могут перечислить пожертвование на карту Отдела Благотворительности и социального служения Кемеровской епархии №4276-2600-1095-3700 СБЕРБАНК (карта оформлена на Елену Николаевну У. - специалиста отдела) с пометкой "пострадавшим" , - говорят в отделе благотворительности Кузбасской митрополии.

А тех, кому требуется помощь после трагедии, просят обращаться по номеру +7 (3842) 34-58-32.

Перечислить деньги через Красный крест

Сбор средств для семей пострадавших организовал и Российский Красный Крест.

Реквизиты для перевода можно найти на сайте РКК.

Такде можно перечислить средства через сайт Кемеровского регионального отделения Красного креста. Дополнительную информацию о помощи можно узнать у сотрудников общественной организации по телефону: +7 (3842) 75-04-76.

Оказать волонтерскую помощь

В Кузбасской митрополии сообщили, что официальных просьб о волонтерской помощи в ответ на предложение пока не поступало. Дело в том, что пока требуется работа профессионалов. Но при поступлении информации о наборе волонтеров - в первую очередь в больницы - информация о нем появится в группе отдела благотворительности.

ВАЖНО

Уже спустя несколько часов после начала пожара жители Кемерова начали искать первую информацию о том, как помочь пострадавшим. И, к сожалению, сразу же наткнулись на мошенников, решивших заработать на чужом горе. Нечистые на руку люди пишут с фейковых страниц в социальных сетях, притворяясь родными погибших. В региональном МВД обратились к гражданам с просьбой не перечислять деньги мошенниками и доверять только официльным, проверенным источникам информации.

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