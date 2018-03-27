Аман Тулеев о митинге в Кемерово: «Это не родственники, а бузотеры»

СЕГОДНЯ 13:41 2018-03-27T13:47:59+03:00

На совещании в регионе губернатор попросил у президента прощения за трагедию, произошедшую 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» [видео]

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- Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне, - обратился губернатор Кемеровской области Аман Тулеев к главе государства. - Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась….

Здесь же Тулеев согласился с президентом, что беда — прямое следствие разгильдяйства, халатности и попустительства. А следом отозвался о стихийном митинге в Кемерово, на котором возмущенные люди потребовали отставки властей региона.

- Началось, как обычно, - сказал он. - На горе людском – вся эта оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».

27 марта, митинг на площади Советов в центре города Кемерово.Фото: REUTERS

Заявление Тулеева вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие откровенно обиделись на «бузотеров», считая, что губернатор не должен был прибегать к таким резким словам. Тем более, что на митинге было немало родственников погибших. Как отмечают другие пользователи соцсетей, провокаторов, нагнетающих обстановку, вокруг ситуации и впрямь немало. В отношении которых и просят правоохранительные органы провести проверки.

В то же время вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерова людей.

- Я хотел бы попросить у вас прощения, - сказал он, опустившись на колени. - Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение.

В ответ чиновнику поаплодировали...

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- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)