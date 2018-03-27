Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед родственниками погибших в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-27T13:06:57+03:00

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня". ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

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В эти минуты возле здания городской администрации Кемерово вот уже несколько часов продолжается народный митинг. На площади плотной толпой собрались до 1000 человек — родные и близкие погибших, потрясенные трагедией горожане. Главное требование к местным властям — огласить точное количество погибших. Люди уверены, что официальная информация о 64-х жертвах занижена.

- Я вам обещаю, расследование будет открытым. Вам ответят, вам точно ответят! - обещает митингующим представитель областной администрации. - Мы же ничего не скрываем. Но если у вас есть информация, кто еще погиб, назовите фамилии и скажите на камеры, кого нет в списках…

- Покажите фото и видео, - кричат ему из толпы. - Где записи с камер, сколько детей на автобусе приехало, сколько уехало? Где?

- Все снимки находятся в следственном комитете, мы не знаем, не имеем доступа, это тайна следствия. Так положено…

Митинг на площади Советов в центре Кемерово.Фото: REUTERS

Слово просит депутат, пытается взять микрофон, но успевает только представиться — и в ответ раздается гул толпы.

- Мы вас слушаем по телевизору и по радио! А здесь слушайте вы нас! У нас маленький город. Вы думаете, мы ничего не знаем?!

- Давайте без паники! - снова призывает чиновник. - Если, как вы говорите, 350 погибло, где родственники? Поднимите руки и мы вам будем верить! МЧС занимается поиском.

- Дайте нам информацию, мы вас умоляем! Это нужно для всех! - кричит из толпы заплаканная женщина. - Вы что не понимаете, количество жертв - это как лакмусовая бумажка на доверие к власти. Два набитых кинозала в разгар выходного дня. Где билетер? Где списки купивших билеты? 64 человека было в двух закрытых залах — это вы хотите сказать?

Плакаты собравшихся кемеровчан требовали от власти ответов.Фото: REUTERS

- У нас везде все продается! - поддерживает женщину парень из толпы.

- Остановитесь! Это трагедия и мы ничего не должны придумывать! Я вас всех слушаю и пытаюсь отвечать за всех перед вами здесь и сейчас, - снова пытается взять слово представитель власти.

В этот момент на митинге появляется группа из девяти человек — народные проверяющие, которые объезжали морги с проверкой. Пытаются взять микрофон, их перекрикивают.

- Вы сами выбрали людей, дайте им сказать! - не выдерживает представитель администрации.

- Мы утром сели в Газель и поехали в морг — там прошлись по всем кабинетам — подвалам, крышам, туалетам, машинам, - перечисляет мужчина. - Я сам видел своими глазами, я могу подтвердить. Как в списке — 64 погибших (в ответ — возмущенные крики). Подождите, мы такие же как вы! Вы сами нас отправили!

Родственники погибших детей держали в руках их фотографии.Фото: REUTERS

- Сколько взрослых и сколько детей? - недоверчиво выкрикивает кто-то.

- Ну как я вам скажу, там нельзя понять, - пытается объяснить проверяющий. - Там останки… Если вам так интересно, как выглядели трупы…

- Вранье! Есть фотографии в интернете, - кто-то из толпы вновь вырывает микрофон. - То, что не нашли такого количества трупов — значит, к этой проверке четко подготовились. У них было достаточно времени. Порядка 85 человек — это как минимум! Куда остальных-то дели? Мы получили информацию о четырех погибших от суицида родителях. Это к тому же списку! Почему об этом никто не говорит? Нам нужна правда!

Но эти вопросы пока остаются без ответов. А вице-губернатор Кемеровской области опустился на колени и попросил прощения у родственников погибших, пообещав во всем разобраться и наказать виновных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644692" frameborder="0"></iframe> Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова.Вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед жителями Кемерова

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- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)

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