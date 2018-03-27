Крайний Аман

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-27T15:57:19+03:00

Почему за трагедию в Кемерово, скорее всего, ответит Тулеев, но это ничего не изменит [видео]

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Аман Тулеев долго и крепко держал Кузбасс в своих руках. Он провел его и через штормовые 90-е, и через спокойные нулевые. Когда-то после очередных перевыборов я спросил его - как он смог набрать фантастические 97% голосов? - а он просто не понял вопроса. "Потому что я работаю," - сказал он.

Теперь Тулееву 73 года, и он тяжело болен. Весь прошлый год он провел между клиникой и реабилитацией. И в Кремле пошли навстречу одному из последних политических тяжеловесов-губернаторов, позволив ему спокойно передать власть в сложном шахтерском регионе. Говорят, он должен был без шума уйти в этом году. Но случилась трагедия, и Тулеев даже не смог приехать к проклятому торговому центру, потому что практически не может ходить. Даже когда Путин перед совещанием объявил минуту молчания, встать ему помог сидевший рядом полпред Сергей Меняйло.

Виноват ли он в случившейся беде?

Неправильный вопрос.

Кто не виноват в ней?

Пожарный надзор, два года не заходивший в "Зимнюю вишню"? Жадные хозяева торгового центра, перекроившие кондитерскую фабрику в мега-магазин и обшившие его изнутри и снаружи самым дешевым пластиком, дающим через десять секунд ядовитый черный дым? Сотрудник ЧОП, который по требованию управляющего, отключал каждый раз пожарную сирену, потому что она срабатывала по ошибке и всем надоела? Билетерша, которая по распоряжению директора кинотеатра запирала двери, чтобы не попасть под штрафы прокатчиков за безбилетников?

Тулеев виноват, но он точно не первый в этом ряду.

Но самое страшное не в этом. Его, скорее всего, ждут отставка и продолжение тяжелой болезни. Он-то уйдет. А все вышеперечисленные останутся. И нам с ними придется как-то жить. Потому что они - это и есть мы.

Понимают ли это жители Кемерово, которые в разговоре с Путиным потребовали уволить Тулеева? Или они думают, что в регионах с молодыми губернаторами-технократами торговые центры сделаны по-другому?

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