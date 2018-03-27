2018-03-27T13:02:10+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в "Зимней вишне"

Вице-губернатор Сергей Цивилев встретился с жителями города на митинге [фото, видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня". ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС + YoutubeВице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время акции в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня". ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС + Youtube
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На митинге в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у собравшихся.

Мероприятие на площади в Кемерове продолжалось более шести чесов. Представители власти предложили всем собравшимся разойтись, на что те ответили неодобрительным гулом. После этого была выключена звукоусиливающая аппаратура. Цивилев обратился к жителям напрямую, без микрофона.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал вице-губернатор и неожиданно опустился на колени. Через 10 секунд он встал и добавил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Участники митинга начали ему аплодировать.

На площади Советов по-прежнему остаются еще несколько сотен человек, передает РИА Новости.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека.

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"Все виновные будут наказаны": Путин поговорил с жителями Кемерово

- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)

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