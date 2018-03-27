Акции памяти погибших в Кемерово пройдут во многих городах России

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-27T15:05:36+03:00

Цветы скорби у входа в Представительство администрации Кемеровской области при правительстве РФ в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список городов, где пройдут акции памяти погибших в Кемерово, постоянно растет

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К трагедии, произошедшей в Кемерово и унесшей жизни стольких детей, не остался равнодушным ни один житель России. Во многих городах люди несут игрушки и свечи к памятникам на центральные площади или к вечному огню. В некоторых городах пройдут акции памяти погибших в Кемерово — запуск белых шаров в небо, минуты молчания или просто совместная молитва.

Москва: на Манежная площади мэр Собянин распорядился организовать место, где москвичи смогут возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших.

В Санкт-Петербурге траурные мероприятия назначены на 19:00 на Марсовом поле

В Новосибирске стихийный мемориал образовался на «Площадь оперы и балета». По соцсетям прошла информация, что сегодня в 20:00 там соберутся люди и пройдет минута молчания.

В Перопавловске-Камчатском возле памятника Петру и Павлу в 19:00

В Новокузнецке на бульваре Героев в 19:00 пройдет минута молчания и запуск белых шаров в память о погибших.

В Томске люди несут цветы и свечи к ТРЦ «Изумрудный город».

В Красноярске на набережной у кинотеатра «Синема-парк» в 20:00 акция памяти, возложение цветов и свечей.

В Костроме на Сусанинской площади со вчерашнего дня стихийный мемориал.

В Иркутске сквере им. Кирова цвеиты, игрушки. Сегодня в 19:00 собираются люди почтить память погибших.

В Перми, городе пережившем похожую трагедию уже завален цветами мемориал жертв погибших в клубе «Хромая лошадь». По соцсетям прошла информация, что сегодня в 21:00 люди соберутся для траурных мероприятий в сквереУральских добровольцев в 21:00 .

В Тюмени горят свечи и лежат цветы в памятника «Маме» (пересечение улиц

Свердлова и Комсомольской) в сквере неподалёку от часовни и перинатального центра.

В Южно-Сахалинске люди собрались сегодня в 14:00 у площади Труда.

В Сургуте траурные мероприятия намечены на 19:00 на улица Энгельса д.8.

В Мурманске лежат цветы и свечи у памятника Коту Семену. В 19:00 траурный митинг.

В Омске люди планируют собраться в сквере Дружбы народов в 17:00.

В Ореле стихийный мемориал организован в сквере Танкистов.

В Ярославле начиная с дня трагедии люди несут цветы к памятнику Троицы у Успенского собора

В Якутске сегодня соберутся на площадь Ленина в 17:00.

В Благовещенске стихийный митинг у вечного огня на площади Ленина.

В Актау в18:00 люди соберутся у вечного огня.

В Чите на площади Ленина с 20:00 по 21:00 соберутся неравнодушные и пройдет минута молчания в память о погибших.

В Саратове траурные мероприятия пройдут в парке Победы у памятника «Журавли» в 16:00.

Люди списываются в соцсетях, многие придут в белой одежде и с белыми воздушными шариками.

В Тобольске люди собираются у памятника Менделееву с 17:00 до 19:00.

В Туве на Арбате возле памятника «Мальчик шахтера» в 18:00

В Новороссийске завтра днем 28 марта в Парке Фрунзе.

В Горно-Алтайске на площади Ленина в 20:00.

В Абакане завтра 28 марта на центральной площади в 19:00.

В Прокопьевске у памятника Иисуса Христа в 19:00.

В Междуреченске на проспекте 50 лет Комсомола у Часовни матери в 16:00.

В Хабаровске акция «Свеча памяти» пройдет на улица Муравьева-Амурского у здания кинотеатра «Гигант» в 20:00.

В Улан-Удэ в 20:00 у Одигитриевского собора.

В Воронеже завтра 28 марта в 12:00 на площадь Ленина.

В Казани у часов на улице Баумана в 19:00.

В Ставрополе у монумента Ангела-хранителя с 19:00 до 20:00.

В Краснодаре в 19:00 на Постовой, 26 у храма Александра Невского

В Кирове на набережная Грина у Вечного огня в 20:00.

В Выборге завтра 28 марта на площади Выборгских полков с 19:00 до 20:00

В Уфе в детском парке им. Якутова возложение цветов у Вечного огня

В Стерлитамаке с 19:00 до 20:00 у Вечного огня — цветы, свечи.

В Архангельске проспект Чумбарова-Лучинского у памятника «Русским женам — берегиням семейного очага»

В Калининграде на площади Победы у фонтана в 18:00

В Челябинске у памятника «Орленок» в 18:00

В Магнитогорске возле курантов в 19:00 — минута молчания

В Нижнекамске с 14:00 до 20:00 возле городского музея

Во Владивостоке прошла церковная служба в Покровском храме на Океанском проспекте

В Калуге люди соберутся сегодня в 18:30 на порожках театра.

Подключилась в траурным мероприятиям и Астана. Там сегодня на набережной Центрального парка в 20:00 будет минута молчания и возложение цветов.

Список городов постоянно растет.

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