Зачем с родных погибших требуют подписки о неразглашении

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-27T15:58:49+03:00

В соцсетях утверждают, что родственников погибших пытаются заставить молчать об увиденном на опознании

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Трагедия в Кемерове как снежный ком обрастает слухами и домыслами. Мол, и жертв на самом деле в разы больше, и власти скрывают истинный масштаб случившегося. В понедельник по соцсетям поползли анонимные признания: чтобы родных допустили на опознание тел, с них берут подписку о неразглашении. Сторонники теории заговоров ликуют: раз заставляют людей молчать, значит, есть, что скрывать. Не стоит и говорить, что это лишние дрова в топку и без того взрывоопасной ситуации в регионе.

«Комсомольская правда» разбиралась, что стоит за этими слухами.

Первым делом мы созвонились с родственниками погибших и пропавших без вести. Ни один из них не подтвердил разговоры о подписках.

- Нет, мы, вроде, ничего такого не подписывали, - растерянно сказала Евгения Оганесян, тетя Вики Почанкиной из 5 «А». - Вообще, я не помню, чтобы кто-то из знакомых говорил о каких-то подписках. Я только в интернете об этом читала.

Но может, родные просто до сих пор в шоке, и когда им перед опознанием подсовывают какую-то бумажку, просто подписывают ее автоматически? Потом это можно и не вспомнить, после того, что увидишь в морге.

Следственный комитет РФ в официальном комментарии ограничился только общими словами. Но из можно сделать вывод, что подписки у кемеровчан все-таки берут.

- Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших, - говорится в сообщении ведомства.

Действуют следователи на основании статьи 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования». Как объяснили «КП» юристы, органы не могут заставить человека подписать документ. Но если уж он согласился хранить тайну, а потом обещание не сдержал, его можно привлечь уже к уголовной ответственности по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». А санкции там до двух лет исправительных работ или до трех месяцев ареста.

Разглашением считается общение с прессой о ходе уголовного дела, да вообще с посторонним человеком.

- Вообще это достаточно странная норма. Когда берется подписка о неразглашении государственной тайны, всем понятно, что такое гостайна. А статья 161 УПК РФ применяется как бог на душу положит, потому что нет определенности, что такое «данные предварительного расследования», - рассуждает адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам Аграновского, подписку о неразглашении следователи достают далеко не во всех случаях. Чаще всего такие документы появляются, когда речь идет о громком деле.

- Смысла брать подписку с родственников жертв трагедии в Кемерово я не вижу. Эффект пока получается только обратный: когда люди не могут получить информацию от участников расследования, это только множит слухи. Может быть предметом тайны, - рассуждает адвокат.

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