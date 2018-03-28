2018-03-28T13:50:08+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

«На парковке не было мест, опоздали на сеанс»: семья чудом спаслась при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерово прощаются с погибшими
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Сегодня в Кемерово прошли первые похороны жертв страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Сегодня в Кемерово прошли первые похороны жертв страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

28 марта, в день общенационального траура, в Кемерово прошли первые похороны погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В храме Святой Троицы отпели семью Агарковых: 57-летнюю Надежду, ее восьмилетнего внука Костю и 10‐летнюю внучку Машу. Проститься с ними в храм пришли более полусотни человек — родные и близкие, учителя из гимназии, где учились погибшие дети. По мнению педагогов, трагедия случилось из-за жуткой халатности и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

- Столько народу, такая проходимость - и допустить такое ЧП, такую бесчеловечность. Такое равнодушие. Не укладывается в голове, - призналась педагог Светлана Сажнева.

Мама школьников, которая в тот день не поехала в кино, просто убита горем.

- Как это можно пережить? Когда ты понимаешь что мимо кроваток пройдешь - а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет, - поделилась подруга семьи Юлия Кутузова. - Я не знаю как они держатся…

У Светланы Теплинских, которая пришла проститься с семьей Агарковых, племянница с семьей чудом избежали гибели.

- Они тоже приехали в «Зимнюю вишню», но на парковке не оказалось свободных мест, - рассказала женщина. - Долго парковались, около 20 минут. Зашли в туалет, пока искали кассу, сеанс начался. Пришлось уйти. А минут через 15 узнали, что горит...

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

РЕПОРТАЖ

"Это что, майдан? Украину хотите?" Ульяна Скойбеда рассказывает, что происходило на митинге в Кемерове

Несколько тысяч человек под статуей Ленина кричат в голос: «Вы с пеплом вывозите тела, вывезете их и выбросите! Три кинозала были битком, 300 человек или 400, правду говорите, сколько там погибших?», «Прав-ду! Прав-ду!» - подхватывает толпа - и снова: «У-бий-цы!». В это утро перед кемеровской администрацией бушевал митинг несогласных с официальной версией (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как помочь тебе, мужик, потерявший троих детей в Кемерове?

Александр ТОРОПОВ

Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерова, который на пожаре потерял всю семью - жену и троих детей. Начал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Суд над Надеждой Судденок: гендиректор заявила, что у МЧС не было ни одного замечания к ТЦ «Зимняя вишня»
Во время суда над Надеждой Судденок, свидетели рассказали, что сигнализация работала неисправно, на что бизнесвумен просила не обращать внимания [фото, видео]
Новости 24
Трамп "с нетерпением" ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Мемориал памяти у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове появится по инициативе семей погибших
"Надежда есть": Савченко пообещала стать президентом Украины
Парализованную телеведущую забыли на борту самолета
Орешкин: нехватка инфраструктуры сдерживает рост экономики России
Ученые открыли новое уникальное свойство воды
На Украине поезд сошел с рельсов из-за разобранного железнодорожного полотна
На юго-востоке Москвы неизвестные ранили ножом трех человек
Блогер Николай Соболев удалил ролик о «300 жертвах пожара» в Кемерове
Расследование трагедии в Кемерове: Свидетель назвал причину пожара
Минэкономразвития намерено привлечь 620 млн рублей частных инвестиций в госпроекты
Премьер-министр Украины выразил соболезнования России в связи с пожаром в Кемерове
Началось прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Песков ответил на вопрос о поведении кемеровских властей
После трагедии в Кемерове правительство намерено системно менять противопожарный надзор
В Москве из-за задымления эвакуируют ТЦ "Свиблово"
Китай предложил России создать единую систему спутниковой навигации
СК возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова
Власти Кемерова проверят данные о 78 жертвах пожара в "Зимней вишне"
В преддверии ЧМ-2018 «черный список» отелей сократился
В аэропорту столицы Израиля столкнулись два самолета
Пожарным службам позволят самим распоряжаться заработанными деньгами
Российские военные доставили гуманитарную помощь в в провинцию Дейр-эз-Зор
Нарышкин назвал высылку российских дипломатов странами Запада "наглой и циничной провокацией"
Глава ВТО: темп роста мировой экономики снизится из-за торговой войны США и Китая
Замглавы Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
Звезда "Криминального чтива" сыграет в новом фильме Павла Лунгина