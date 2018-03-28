«На парковке не было мест, опоздали на сеанс»: семья чудом спаслась при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 13:47 2018-03-28T13:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

28 марта, в день общенационального траура, в Кемерово прошли первые похороны погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В храме Святой Троицы отпели семью Агарковых: 57-летнюю Надежду, ее восьмилетнего внука Костю и 10‐летнюю внучку Машу. Проститься с ними в храм пришли более полусотни человек — родные и близкие, учителя из гимназии, где учились погибшие дети. По мнению педагогов, трагедия случилось из-за жуткой халатности и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

- Столько народу, такая проходимость - и допустить такое ЧП, такую бесчеловечность. Такое равнодушие. Не укладывается в голове, - призналась педагог Светлана Сажнева.

Мама школьников, которая в тот день не поехала в кино, просто убита горем.

- Как это можно пережить? Когда ты понимаешь что мимо кроваток пройдешь - а дети не уехали в гости, они туда больше не придут, в игрушки их никто не поиграет, - поделилась подруга семьи Юлия Кутузова. - Я не знаю как они держатся…

У Светланы Теплинских, которая пришла проститься с семьей Агарковых, племянница с семьей чудом избежали гибели.

- Они тоже приехали в «Зимнюю вишню», но на парковке не оказалось свободных мест, - рассказала женщина. - Долго парковались, около 20 минут. Зашли в туалет, пока искали кассу, сеанс начался. Пришлось уйти. А минут через 15 узнали, что горит...

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

РЕПОРТАЖ

"Это что, майдан? Украину хотите?" Ульяна Скойбеда рассказывает, что происходило на митинге в Кемерове

Несколько тысяч человек под статуей Ленина кричат в голос: «Вы с пеплом вывозите тела, вывезете их и выбросите! Три кинозала были битком, 300 человек или 400, правду говорите, сколько там погибших?», «Прав-ду! Прав-ду!» - подхватывает толпа - и снова: «У-бий-цы!». В это утро перед кемеровской администрацией бушевал митинг несогласных с официальной версией (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как помочь тебе, мужик, потерявший троих детей в Кемерове?

Александр ТОРОПОВ

Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерова, который на пожаре потерял всю семью - жену и троих детей. Начал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно (подробности)