Кемеровские чиновники: Это что, майдан? Украину хотите?

СЕГОДНЯ 01:21 2018-03-28T01:53:55+03:00

На траурную акцию вышли несколько тысяч человек. На первом плане - Игорь Востриков, потерявший всю семью. Фото: instagram.com/aavst

Наш спецкор Ульяна Скойбеда побывала на митинге в Кемерове и рассказывает что именно происходило на площади

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Родственники потерпевших не верят в официальную цифру - 67 погибших - и утверждают: их 300 или 400.

Несколько тысяч человек под статуей Ленина кричат в голос: «Вы с пеплом вывозите тела, вывезете их и выбросите! Три кинозала были битком, 300 человек или 400, правду говорите, сколько там погибших?», «Прав-ду! Прав-ду!» - подхватывает толпа - и снова: «У-бий-цы!»

В это утро перед кемеровской администрацией бушевал митинг несогласных с официальной версией: в «Зимней вишне» - 67 погибших. У всех один аргумент:

- Мы кемеровчане! У каждого здесь знакомые сотрудники полиции, эмчеэсовцы, сотрудники моргов! Мы видео в сети видели, как вы вывозите тела машинами!

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев покаялся перед людьми за всех чиновников, встав на колени. Фото: instagram.com/kuzbass_news

Замы губернатора Сергей Цивилев и Владимир Чернов имеют бледный вид, раз за разом они объясняют: это ЗАЯВЛЕНИЙ от родственников о пропаже без вести - 64, а тел, может, и больше, да как их сосчитать, когда они разбиты на мелкие обгоревшие фрагменты? Здесь нужен анализ по ДНК, который уже делают.

- Спасатели вручную разбирают завалы! Не пропустят ни один, извиняюсь, зуб! - У чиновника, лично видевшего трупы, срывается голос, но толпа не слышит:

- Требуем губернатора! Чер-ти! - и срываются на мат.

На деле ведет митинг мужчина с пожелтевшим лицом и в васильковой куртке: это Игорь Востриков, у которого сгорели заживо три ребенка, жена и сестра. Все они ему звонили, задыхались и гибли онлайн, а теперь убитый горем возглавил протест.

- Слушайте!!! - Высоко над головой поднимает смартфон. - Сейчас все станет ясно! Это запись девушки, сотрудницы МЧС, ей никак нельзя было с нами говорить. - И через шипение в толпу льется звук: «300 тел это минимум, морги забиты, а сказать не хотят почему: более 160 человек - это уже международное разбирательство…»

Толпа:

- У-у-у!!!

Примерно в это время губернатор Аман Тулеев скажет Путину, что перед администрацией собрались 200 человек оппозиционеров, которые всегда собираются, чтобы покричать, и это оскорбит Вострикова.

Аману Тулееву тяжело было стоять перед президентом во время минуты молчания, его пришлось поддерживать за руку полпреду Сергею Меняйло. Справа на фото - глава МЧС Владимир Пучков. Фото: youtube.com

На самом деле в толпе пополам: пьяных и белоленточных активистов, плюс море журналистов, горсть чиновников и, да, несколько реально затронутых трагедией родственников. Все это море отделяет от администрации строй «космонавтов» в черных шлемах: омоновцев.

- Кто сейчас готов поехать в морги и на хладокомбинат и проверить, что там прячет власть?!

Инициативная группа уезжает под рев восторга, возвращается:

- Мы проверили все подсобки, все фуры! Все чисто!

Улюлюканье:

- С... , вас купили!!!

Молодой человек выходит и рассказывает, что этой ночью записался в народную дружину и дежурил возле ТЦ «Зимняя вишня»: охранял, чтобы власти не вывезли тела, и ни одной машины с территории действительно не выехало.

В ответ: «Не ври!!!»

Единогласно выбирают «счетную комиссию», кавказца Расима Яралиева в каракулевой кубанке: все, кто не согласен с официальными цифрами, могут подойти к нему и сообщить о своих пропавших.

Игорь ВостриковФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Таких быстро насчитывается… 85 человек! Против официальных 67!

- Списки будут проверены! - хором кричат замы губернатора и Яралиев. - Но для этого нам надо закончить митинг и идти работать!

- Мы не уйдем с площади, пока наши требования не будут выполнены!!! - Выкрики. Машет кулаком 14-летний мальчик в одноразовой медицинской маске.

- Тьфу ты, это что, майдан? - плюется за моей спиной чиновник мэрии. - Украину хотят? Совсем цирк…

ВОПРОС ДНЯ

Как власть должна разговаривать с людьми в моменты большого горя?

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Стоя на коленях, обнимая этих людей и плача вместе с ними. А не говорить родным, что они пиарятся на трагедии. Как вообще такое можно сказать отцу, потерявшему в огне троих детей? Те, кто такое говорит, совсем потеряли берега и забыли, что такое народ. Путин - мужчина. Он не побоялся встретиться с людьми, приехать и посмотреть им в глаза.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Говорить правду - прямо и открыто. Нужно понимать, что, когда произошла большая трагедия, все очень эмоциональны. И людьми пытаются управлять те, кто хочет использовать текущий момент. Потому очень правильно, что кемеровчане создали инициативную группу и повезли ее в морги - показать правду.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Было правильно объявить общенациональный траур. Каждый человек в нашей стране переживает случившееся в Кемерове.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Вот губернатор Аман Тулеев должен был первым стоять у торгового центра. Но он через пресс-секретаря сказал, что не хотел мешать со своим кортежем. Что за глупость! Ты должен был приехать на трамвае, велосипеде, прилететь на вертолете или доползти по земле. Взять все под свой личный контроль.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Люди напуганы. Их нужно успокоить. Родных погибших надо брать под крыло специалистам и не отпускать от себя. По возможности отгородить от новостных лент. И чтобы психологи сами сообщали всю информацию, заранее подготовив человека к неутешительным вестям.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Надо судить владельцев торгового центра. А то эти люди скроются за границей или откупятся от наказания. Их отпускать нельзя.