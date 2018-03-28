2018-03-28T16:47:36+03:00
Общество

Михаил Боярский: «Без голоса Олега Анофриева сложно представить нашу жизнь»

Друзья и коллеги скорбят о замечательном певце и актере, который скончался на 88-м году в Москве
Юрий ОРЕШОВ, Радио "Комсомольская правда"radiokp@radio_kp
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За свою долгую и плодотворную жизнь Олег Анофриев успел сняться почти в 60 кинофильмахЗа свою долгую и плодотворную жизнь Олег Анофриев успел сняться почти в 60 кинофильмахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- С детства все мы знаем голос Олега Анофриева. Потому что без его голоса трудно представить себе и вечернюю детскую сказку, и мультфильмы, и взрослые фильмы, - сказал актер Михаил Боярский радио «Комсомольская правда». - Он был замечательный певец, прекрасный актер, душевный человек. Я с ним работал вместе и в кино, и на мультфильме. Это было большое удовольствие. Вспоминаю легко и приятно было вместе с ним петь «Не вешать нос, гардемарины!» для фильма «Гардемарины, вперед!». У него был широчайший голосовой диапазон - он мог петь и за львенка, и за черепаху, и за птичку, и за волка, и за Бандершу, и за Трубадура, и за Принцессу.

Мы рано или поздно все уйдем. Но все равно любая смерть всегда оставляет очень тяжкое впечатление. Тем более сейчас, на фоне всех трагедий, которые у нас в стране происходят. Очень жалко, что больше нет Олега.

Тяжело переживает утрату и актер Александр Олешко:

- Это очень грустный день. Потому что в день скорби и траура по деткам, ушел человек, который огромную часть своей жизни посвятил миру детства, - сказал Александр Олешко радио «Комсомольская правда». - Жизнь каждого ребенка, особенно советского, сопровождали мультфильмы и одним из главных их голосов был голос Олега Андреевича. А взрослые люди со слезами на глазах пели «Есть только миг между прошлым и будущим», которую он исполнил совершенно удивительно. Это был уникальный человек, который ни у кого ничего не скопировал, он сделал себя сам, был ни на кого не похож... Он прожил очень достойную и красивую жизнь. Слава богу, что останутся его песни. Пускай его душа спокойно улетает и отдыхает теперь от земной жизни.

Напомним, что Олег Анофриев скончался в 87 лет, после долгой болезни - у замечательного певца и актера были серьезные проблемы с сердцем. За свою долгую и плодотворную жизнь он успел сняться почти в 60 кинофильмах, в основном, в небольших ролях, но главной его страстью были песни - он озвучил несколько десятков мультфильмов, записал песни к кинокартинам, писал стихи.

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Два года назад в интервью Олег Анофриев рассказывал, что у него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан, который работает не очень хорошо. Ему приходилось пить много препаратов для разжижения крови, но при этом он очень радовался тому, что в состоянии нормально функционировать. У Анофриева есть стихотворение - «Я хотел бы умереть во сне!». Он написал его «на исход весны» 2016-го. И признавался журналистам, что «зарезервировал» себе еще одно лето. (подробности)

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