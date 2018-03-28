«Жил со всеми грехами в большой дружбе». Правила жизни Олега Анофриева

СЕГОДНЯ 16:36 2018-03-28T16:46:09+03:00

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Обладатель уникального голосового диапазона, человек-оркестр, как называли Анофриева. Это его голосом поют Бременские музыканты, Львенок, Черепаха и даже гардемарины из популярного фильма. Песня «Есть только миг» в его исполнении стала гимном всех романтиков, а под колыбельную «Спят усталые игрушки» засыпало не одно поколение детей. Анофриев ушел, а его песни остались и будут звучать долго-долго. Для зрителей, которые его давно знают и любят, и для тех, кто только знакомится. По профессии Олег Андреевич - актер, но в первую очередь он - поэт-песенник, певец и режиссер. «Комсомолка» не раз общалась с ним, поздравляла с праздниками. И вот теперь, перечитывая те интервью, хочется вспомнить, какие ценности он исповедовал, как жил, что любил…

О возрасте

- (разговор накануне 85-летия - Ред.) Две недели назад лежал в реанимации при смерти. Но сейчас лучше, опять хулиганю, сажусь на квадроцикл и еду на рыбалку. Постоянно живу в деревне, у меня тут внизу Москва-река. Я уже привык ко всякого рода отклонениям со здоровьем: 85 есть 85. Можно, конечно, и до 120 лет дожить, но для этого надо было первую половину жизни быть анахоретом. А я, честно скажу, жил со всеми грехами в большой дружбе.

О грехах

- Заводил интрижки, мимолетные романы позволял себе на гастролях… Но я никогда свою жену ни на кого не променяю. Она очень мудрая женщина. И все обо мне знает. Питье, курево – тоже все было. Потом немножко себя заставил умерить пагубные привычки. Порой и сейчас за старое хочется взяться. Тогда сажусь за компьютер, пишу песни, стихи.

Анофриев ушел, а его песни остались и будут звучать долго-долгоФото: GLOBAL LOOK PRESS

О наследниках

- Я 80 лет ждал пацана в своей семье! У меня были одни бабы в доме: жена, дочка, потом две внучки, правнучка. Думал, уже не увижу наследника. Но недавно у меня появился очаровательный правнук - Олег Евгеньевич.

О своих главных песнях

- «Есть только миг» я не написал, а только исполнил. Но горжусь тем, что смог донести то, что хотели сказать Леонид Дербенев и Александр Зацепин. Ни разу не слышал, чтобы песня кому-то не понравилась или кто-то сказал, что она устарела. Для себя считаю, что это современная молитва. А любимая из моего сочинения - «Какая песня без баяна», которая считается народной, а на самом деле она моя.

О заработках

- При тех деньгах, которые я зарабатывал, я бы мог быть богатым человеком. Хотя и бедным себя не считаю. Мы с женой все делали прагматично. Все, что к нам приходило, я благополучно мог прозевать и пропустить, но супруга ревностно за этим следила. В результате я, конечно, почти ничего не имею на сберкнижке, но зато у меня трехкомнатная квартира на Рублевском шоссе, которую я подарил внучке. И прекрасный дом на 200 с лишним метров в деревне Козино.

О работе в театре…

- Я на самом деле очень поверхностно относился к театру. Серьезно я играл в ТЮЗе, потом была роль Василия Теркина в Театре Моссовета, про которую тогда писали все, от «Комсомолки» до «Правды», как об удаче. А так я скорее скользил по театральному ремеслу.

…и кино

- Мне очень мало давали ролей, а я любил быть первым. Вообще я реалист. Знаю, что у меня что-то получается в поэзии и музыке, а в кино и театре я так и не сыграл ничего хорошего.

О мультфильмах

- Я очень редко озвучивал. Мы создавали музыкальные сказки. То есть сначала появлялся саундтрек, потом выходила пластинка. И уж только потом на лучшие эти вещи делали мультфильмы. А вот в «Бременских музыкантах» была именно озвучка. Юрий Энтин пришел ко мне и предложил записать Трубадура. А я сказал: «Либо пою за всех, кроме Принцессы, либо вообще не пою». Все или ничего. И получил сразу все.

О везении

- У Леонида Якубовича была программа на телевидении «Колесо истории», где нужно было отвечать на исторические вопросы. Главным призом была квартира в новостройке. Телевизионщики думали, что эту квартиру далеко не сразу выиграют. А я на первой же программе - раз, и умыкнул ее.

О юных зрителях

- Больших «издевателей» над актерами, чем дети, я не знаю. Они могли артиста довести до слез, до паники, до ухода со сцены, потому что многие из них приходили с рогатками и стреляли, кричали не в нужном месте. Я один только гордился тем, что ко мне они относились как к своему и никогда не мешали мне играть.

Об интернете

- Одно время у меня была дикая необходимость самовыражения. В 1999 году я даже выпустил книгу с портретами моих педагогов. Туда и стихи вошли, и пародии. И мне так понравилось, что я подумал: а не смогу ли я как-то вырваться на просторы интернета? Теперь есть свой сайт, и он для меня - замена консерватории. Получаю огромное удовольствие, когда сочиняю песню, а потом сам же ее оркеструю и уже в готовом виде выкладываю в Интернет. И мне не важно, заплатят за нее или нет.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Андреевич Анофриев. Народный артист РФ. Снялся в 60 фильмах, в том числе «Девушка с гитарой» (1958), «Простая история» (1960), «Алые паруса» (1961), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

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