Пранкеры Лексус и Вован предлагают разработать закон о фейках

СЕГОДНЯ 17:15 2018-03-28T17:19:30+03:00

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Трагедия в Кемерово. В нашей стране равнодушных нет. Но, как уже писала «Комсомолка», нашлись те, кто устроил настоящую информационную диверсию.

25 марта, в день трагедии, в сети появился аудиоролик, где украинский пранкер Евгений Вольнов, представившись сотрудником МЧС, звонит в морги Кемерово и цинично спрашивает, поместится ли у них более 300 трупов. Именно с этими звонками и связывают запуск дезинформации о том, что власти замалчивают реальные цифры жертв трагедии. Кстати, ролик нелюдя спокойно можно посмотреть на его Ютуб-канале, у видео больше полумиллиона просмотров.

Российские пранкеры Вован и Лексус, известные разговорами с главами государств, не остались безучастными. Алексей Столяров и Владимир Кузнецов выступают с инициативой разработки закона о фейках. «Комсомолка» связалась с Лексусом, чтобы узнать, как именно они себе представляют подобную борьбу с фейками.

- Мы входим в совет по развитию информационного общества и СМИ при Комитете по информационной политике Госдумы, информационным технологиям. Недавно на этом совете мы обсуждали законопроект об интернет-травле.

После событий в Кемерово мы снова хотим собраться и привлечь как можно больше людей, чтобы обсудить разработку закона о фейках. Ведь оказалось, что законодательство совершено не подготовлено к таким случаям. То есть любой человек может устраивать информационные диверсии у нас в стране умышленно и безнаказанно, потому что у нас есть пробелы в законодательстве и их нужно как-то восполнять. Если бы заблокировали Вольнова, ситуацию с вбросом можно было избежать. У нас нет законодательства под целенаправленные вбросы, никакой санкции и ответственности за это нет. Если бы мы разработали обсудили какой-то законопроект, а потом депутаты вынесли бы его на голосование, у нас бы появилась информационная защита на все такие подобные случаи, провокации и т. п. Это должно быть в любом государстве, которое хочет защищать свое пространство от различных информационных угроз, особенно в сложных ситуациях.

- Как именно это должно выглядеть?

- Думаю, должен быть предусмотрен механизм блокировки этой информации, чтобы она могла оперативно блокироваться. Сложно что-то признать по закону фейком, что-то не фейком. Но если мы видим, что такое распространение ложной информации в дальнейшем приводит к административным правонарушениям или уголовным преступлениям, то кто ее целенаправленно распространял, должен нести ответственность, и административную, и уголовную.

- А если не приведет к преступлениям, но создаст истерические настроения?

- Схема предварительного блокирования в этом бы случае помогла. Как это оформить юридически — мы еще подумаем. Много вариантов. И какая должна быть за это ответственность — тоже вопрос. У нас есть аналогичные статьи, к примеру, «Подстрекательство», которую, мне кажется, можно дополнить формулировками «информационное подстрекательство». Но должен быть баланс, чтобы не блокировать частное мнение людей.

- Вы сами себя этим законопроектом в ловушку не загоните?

- Мы будем соблюдать и чтить закон. Ведь фейки есть разные. Есть полезные фейки, которые что-то вскрывают и разоблачают. К примеру, наше «письмо Порошенко», после которого Надежда Савченко прекратила голодовку. Или звонки губернаторам, высшему руководству, где мы просили заложить больницу в бюджет. Тоже фейк, но н привел к положительным результатам. Фейки, которые не стабилизирует, не приводит к административным, уголовным преступлениям, они допустимы. Но если люди перешли грань, они должны нести за это ответственность. В любом случае, мы будем подчиняться закону.

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