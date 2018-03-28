Трупоеды ради хайпа: Зачем 30-летние пацаны, привыкшие сытно есть и вольно жить, накрутили панику вокруг трагедии в Кемерово

СЕГОДНЯ 10:46 2018-03-28T11:56:50+03:00

Никто из них до сих пор не извинился за то, что лгал в эти горькие дни [видео]

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В торгово-развлекательном центре в Кемерове произошла страшная трагедия. 64 погибших, из них 41 ребенок – это просто ужас. Но кому-то этого показалось мало. Недостаточно. И они начали форсить тему, публиковать сплетни, чтобы довести этот ужас до какой-то совсем уже запредельной концентрации. И речь тут не только об украинском так называемом пранкере Вольнове, который патологически ненавидит Россию и все русское. С этим ущербным понятно и без психоаналитика – для него мы все враги.

Украинский пранкер Вольнов давно ненавидит россиян и не упустил возможности "похайповать" на горе. Увы, у него нашлось немало коллег-единомышленников и в нашей стране.Фото: YouTube

А вот почему тем же самым занялись суперпопулярные блогеры, у некоторых из которых подписчиков и читателей уже побольше, чем у иного СМИ, не говоря про укропранкера? И что теперь с ними делать?

Коллеги из ресурса Ruposters провели настоящее расследование: выявляя таких, как они их назвали, «трупоедов». Картина получилась страшная. Один из самых популярных видеоблогеров, Николай Соболев из Санкт-Петербурга сравнил пожар в ТРЦ с Чернобыльской катастрофой. Логика его рассуждений проста – раз тогда власти СССР замалчивали масштаб трагедии, то сейчас это делают власти России. Доказательства? Какой-то аудиоролик, найденный в WhatsApp. Аудитория этой чуши – более 4 миллионов подписчиков.

Блогер Николай Соболев изобразил задумчивость для фото на обложку и сравнил пожар в ТРЦ с Чернобыльской катастрофой.Фото: YouTube

Проект «Немагия», видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин тоже на основе каких-то невнятных аудиозаписей с WhatsApp стращали своих подписчиков сначала 174 трупами «в морге на Волгоградской», а потом еще и «сведениями» от анонимной женщины о 355 жертвах. 2 миллиона просмотров этого ролика.

Видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин собрали своими умозаключениями аж 2 миллиона просмотров.Фото: YouTube

26-летний москвич Александр Движнов – тоже популярный видеоблогер. Он показал два скриншота сообщений от каких-то женщин. Одна будто бы жена директора одного из столичных моргов, который СРОЧНО вместе с руководителями других моргов вылетел в Кемерово. Спрашивается – зачем? Не спасатели, не специалисты, директора моргов. Вы верите в такое? Движнов верит. В принципе, ему всего-то 26 лет. Может, и в Деда Мороза тоже верит. Другая неизвестная в ролике Движнова сообщает о якобы 400 жертвах, «две трети которых – дети 10-13 лет».

Александр Движнов показал два скриншота сообщений от якобы супруги директора одного из столичных моргов, который СРОЧНО вылетел в Кемерово.

Скриншот из видео Движнова.Фото: YouTube

Другой 26-летний популярный видеоблогер из Москвы Сергей Брокш сообщил уже о более, чем 500 жертвах. 2 миллиона просмотров.

Блогер Сергей Брокш насчитал из Москвы пятен сотен жертв трагедии.Фото: YouTube

Еще один популярный персонаж, блогер kamikadze_d, он же 31-летний Дмитрий Иванов упорствует и по сию пору – 400 жертв, а власти все скрывают. Этот - лгун из принципа, борец с режимом. Живет в Праге, но обозначил свое местоположение как Default City, Russia.

Дмитрий Иванов (kamikadze_d) живёт в далёкой Праге.Фото: YouTube

Но и он склонен завышать в несколько раз данные по погибшим.

А сообщение основателя сообщества MDK Роберто Панчвидзе о том, что «морги забиты настолько, что трупы вывозят из города, взрослых мало, в основном дети, местные говорят о 350-400 жертвах» перепостил Алексей Навальный, которого тут же начали ретвитить его сторонники. «Команда навального», вообще, приняла самое активное участие в рассылке и популяризации фейков подобного рода. Но и изобретала свои собственные, как например, глава «штаба Навального» в Кемерове 24-летняя Ксения Пахомова, сообщившая, что «всех, кто завтра собирается на митинг к администрации к 9 утра, пугают тем, что их там расстреляют». И без Pussy Riot, конечно же, не обошлось. Активистка этого образования, Ольга Борисова сообщила, что «все больше и больше моих реальных знакомых с родственниками из Кемерова, которые работают в больницах и в пожарках говорят о том, что жертв больше 300». Ощущение, что Борисову просто окружают знакомые из Кемерова, у которых у всех родственники в исключительно в местной больнице и МЧС. Один в один повторение Крымска. И ярким контрастным возрастным пятном на этом фоне выделяется Евгения Альбац со своими 59-ю годами опыта, которая перепостила все ту же фейковую аудиозапись WhatsApp.

Алексей Навальный решил поделиться с подписчиками твиттера этим сообщением MDK.

Активистка Pussy Riot Ольга Борисова и её мысли.

Есть еще десятки других, которые словили «хайп» и свои «5 минут славы» на этой трагедии, распространяя фейки и ложь, сея ненависть и раздор в обществе. Зачем? Кто-то действительно специально продвигал идею майданного протеста. Борцы, так сказать, с «неправильной» Россией. А для остальных нет никакой идеологии. Есть хайп, есть золотой телец, есть повышение собственной капитализации с дальнейшей монетизацией своей популярности. За рекламу на их каналах они теперь повысят расценки. Вот и все. Готовы постить что угодно, лишь бы «пипл хавал» и, желательно, побольше. Посмотрите на них, я не зря указывал их возраст – 22, 23, 24 года, 26 лет, редко кто за плечами имеет больше 30 лет жизни. Люди, которые, мягко говоря, еще не стали духовно цельными и развитыми. Пацаны, которые не имеют ни жизненного, ни профессионального опыта, но уже привыкшие сытно есть, вольно жить и иметь весь мир в кармане.

В фильме «Офицеры» была фраза: «Есть такая профессия – Родину защищать». У этих «профессия иная – Родину застращать. Им все равно, на чем строить свою популярность – на подвигах или на подлости. Но на подлости, на трупах, на страхе – проще. Потому что страх и ненависть продаются проще всего. А паникеры всегда в центре внимания.

Кстати, никто из них так и не извинился, за то, что лгал в эти дни. Исключение разве что MDK, в твиттере этого сообщества появилась запись: «Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся, если наши твиты могли принести вам страдания или напугать». Извинения сквозь зубы. Остальные не снизошли и до этого. И это еще раз характеризует их безответственность не с лучшей, мягко говоря, стороны.

И, вы знаете, с этим надо что-то делать. Это – эпидемия. Если они не хотят отвечать за себя и свои действия, пора государству заставить их сделать это.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644790" frameborder="0"></iframe> «У меня трое детей сгорели!» - родные погибших в Кемерове требуют справедливости.«Я до последней секунды общалась по телефону со своими детьми во время пожара. Они со мной прощались...» Истории, которые рассказали на митинге родственники погибших в Кемерове, леденят душу. Близкие жертв пожара собрались в центре города и требуют наказания для виновных.

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