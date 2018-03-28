"Надо всегда готовиться к пожару. Только тогда появится гарантия, что его может и не быть": Арас Агаларов - о трагедии в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-28T13:41:00+03:00

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- Арас Искендерович, страшная трагедия в торговом центре в Кемерове. Погибли люди, много детей... И возникает масса вопросов, ответы на которые хотелось бы получить. У вас же тысячи площадей - офисных, торговых, развлекательных.

- Миллионы квадратных метров.

- А сколько миллионов, если не секрет?

- Больше двух.

- Они у вас в разных городах. Слава Богу, у вас никогда не было возгораний. Я обращал внимание, что просторные коридоры, везде - противопожарная реклама. Сколько вы тратите на эти «ненужные», как многие считают, вещи?

- Я такого анализа не делал. Готовой цифры у меня нет. Но это не 2-3 %, это больше. Ужасная трагедия, да... Простые слова соболезнования тут не помогут. Это все ужасно. И даже жить с ощущением или с предчувствием, что у тебя в центре что-то такое тоже может произойти, - это действует угнетающе

- А вы "готовитесь к пожарам"? И - как?

- Когда мы строим наши центры, мы не просто стараемся заранее соблюдать все нормы и правила, а у нас это - первостепенная задача, мы выполняем все прописанные требования противопожарной безопасности. А они в России, как известно, одни из самых жестких в мире.

- Разве?

- Там должна быть и спринклерная система, и дренчерная система, и система дымоудаления, и система оповещения.

Арас Агаларов, миллиардер, владелец офисной площади 2 млн. кв. м.: Надо всегда готовиться к пожару. И тогда есть гарантия, что его может не быть. 00:00 00:00

Везде должна быть вода, должны быть пожарные рукава, которые достают любую точку предприятия. Должны быть в достаточном количестве огнетушители. Персонал должен быть обучен. Должны быть маски.

- Столько раз - слово "должен"!

- Это - не просто слова. Должны быть специальные респираторы для людей, которые, случись что, будут помогать эвакуации.

Должны быть дополнительные выходы. У нас в каждом из наших больших ТРЦ больше сорока выходов, которые указаны на схемах. И там устанавливаются двери, которые открываются только с одной стороны. Вы идете по ходу движения, и у вас дверь открывается...

Все эти меры прописаны в инструкциях. Когда строится или переоборудуется объект, это все проектируется. Это должно быть выполнено и принято. Если все эти процедуры и технические решения не будут выполнены, вы объект не сможете сдать в эксплуатацию.

- На острове Русский, где вы строили объекты для саммита АТЭС, все заточено на то, что... А вдруг пожар? Как будто Агаларов сидит и ждет беды. Вот такое было ощущение... Вас что-то научило этому в жизни, был какой-то эпизод? Или это такая настроенность заранее?

- У нас лет 15 назад... На территории есть такой ресторанчик одноэтажный. Мы его должны были открыть. Буквально за день или в день открытия там начался пожар. Его было видно со всех сторон, туда приехало огромное количество пожарных машин. Одноэтажное здание, там было порядка 13 или 14 экипажей – машин с персоналом пожарным, и они не могли это здание потушить до утра.

Я тогда сделал четкий вывод, что если 15 экипажей не могут одноэтажное здание потушить до утра, если пожару дать разгореться, его потушить невозможно.

В торговом центре в Кемерово сгорело все до конца. Остался голый металл. И это - правда жизни.

С пожаром надо бороться в момент его возникновения. Дальше, если огонь начинает распространяться, его потушить практически невозможно.

Мы параллельно за рамками требований делаем и другие вещи. Есть специальная академия, которая занимается противопожарными мероприятиями. Мы подписываем с ними контракты по консультациям, по обучению.

У нас в штате есть противопожарная служба – 72 человека, допустим, в «Крокус Сити». Плюс 150 охранников и 50 парковщиков. И они все обучены и заточены на то, что, если возникает возгорание, все занимаются только этим локальным возгоранием.

- Сколько ваша компания тратит на противопожарные меры?

- Я не считал. Такой задачи не было

- Это миллионы рублей в год?

- Это десятки миллионов.

- У вас такой принцип, да, что вы всегда готовитесь к пожарам, поэтому их у вас и не бывает?

- Нет, никто ни от чего не застрахован. Могут и подпалить, и поджечь. Могут возникнуть разные ситуации. Но просто надо всегда готовиться и держать коллектив на высоком старте для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

- А что-то в государстве нужно менять? Говорят: не прессингуйте бизнес, не кошмарьте его.

- Всё везде прописано. Надо выполнять то, что определено.

Просто, как всегда у нас в стране бывает, строгость российских законов "компенсируется" необязательностью их выполнения.

И еще такое вот наблюдение... Чаще всего пожары - с большим количеством человеческих жертв - возникают на старых предприятиях, в переоборудованных помещениях. "Хромая лошадь", вот этот ТЦ в Кемерове.

На новых объектах тоже за последние годы возникали пожары - там никто не пострадал. Слава Богу.

- Отсюда - вывод...

- Надо особое внимание обратить именно на реконструированные, переделанные, приспособленные предприятия, которые строились не по первоначальному проекту.

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