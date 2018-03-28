В Кемерово уже никто не верит в 400 погибших на пожаре

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-28T14:24:32+03:00

Наш корреспондент Ульяна Скойбеда о настроениях в Кемерово: все успокаивается, психоз купирован [видео]

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В фойе гостиницы тихо совещается о чем-то с группой людей в штатском уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова, в углу лежат штативы телевизионщиков, в ресторане пьёт утренний чай медицинская судебная экспертиза. Обычный рабочий день для служб, которые всегда сталкиваются с людским горем. Такая профессия.

Сегодня - 14 похорон, в том числе родных Сережи Москоленко, которого отец, спасая из огня, выкинул из окна и который упал на козырёк (материальную помощь мальчику оказал Филипп Киркоров). Отец, мать и маленькая сестра Сережи Ксения погибли. Подросток в больнице, к нему пускают только бабушку.

Тела начали выдавать вчера, отца отдали в закрытом гробу.

Неизвестно, будет ли мальчик ходить.

Отец, мать и маленькая сестра Сережи Москоленко (на фото слева) погибли. ФОТО Из личного архива

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644849" frameborder="0"></iframe> Прощание с семьей, чудом выжившего, 11-летнего Сергея Москаленко.В Кемерове хоронят жертв пожара в торговом центреВадим АЛЕКСЕЕВ

В штабе поисково-спасательной операции в школе возле сгоревшего ТЦ - пресс-подход зам министра МЧС Владлена Аксенова:

- Погибших тотально 64 человека, пропавших без вести нет. В третий раз повторяю: нет.

Истерия про 400 трупов, хештэг властискрывают, похоже, закончилась.

На похоронах членов семьи Москоленко.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ещё вчера на митинге кемеровчане составили свой, альтернативный список из 85 фамилий, но кто эти странные люди, которые не заявили о пропаже близких полиции и МЧС, и доверились первому встречному на улице - вопрос риторический.

Конечно, информация будет проверена, но надо признать: слухи про 150 могил, морги забиты - это был массовый психоз, которому поддались и мы, журналисты.

Мы ведь тоже УМОЛЯЛИ познакомить нас с работниками моргов, которые боятся увольнения и потому "не могут говорить открыто", скрупулезно проверяли информацию, что в ТЦ был автобус с детьми с Топков, автобус с Томска... И все это не подтвердилось.

Власти смогли купировать сумасшествие, показав злоумышленника, который запустил фейк. И отпустило.

По штабу ходит теледоктор Елена Малышева в белом халате. Перед штабом тихо даёт интервью телекамерам пожилой мужчина, у него погибли жена и сын.

В Кемеро приехала Елена Малышева. ФОТО Ульяна СКОЙБЕДА + Александр ГЛУЗ

До вечера спасательная операция будет завершена, начат вывод группировки. ДНК-экспертиза, по заявлению вице-губернатора Владимира Чернова, будет сделана в две-три недели.

Все успокаивается, как вода, остаётся один вопрос: кто виноват в трагедии?

Игорь Востриков, потерявший в ТЦ семью, пять человек, утверждает: все, кто погиб, сгорели в кинозале, и, значит, бизнесмен Штенгелов, перестроивший ТЦ из фабрики с извилистыми коридорами, облицевавший стены токсичными материалами и зарегистрировавший объект как малый бизнес, не при чем. Виноваты только билетерши, запершие детей, они убийцы.

Игорь Востриков потерял в воскресной трагедии всю семью.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

К сожалению, в штабе опровергают эту информацию: тела были и на третьем, и на четвёртом этаже, в коридорах и проходах, и даже в лифтах. Да, в зале больше всего, прямо на входе восемь человек. Значит, Штенгелов виновен.

Российский миллиардер Денис Штенгелов.Фото: YouTube

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644728" frameborder="0"></iframe> Сгоревший кинозал ТЦ «Зимняя вишня» изнутри.

Виновен подросток, который в день трагедии дважды (!) поджигал поролон в игровом бассейне: об этом рассказал вчера журналистам главный свидетель Евгений: парень работал в ТЦ аниматором, в первый раз смог прогнать асоциального идиота, второй - не успел. Но смог вытащить его из дыма, а теперь дал его приметы Следственному комитету.

Виновата дирекция ТЦ, которая не обслуживала сигнализацию и закрывала запасные выходы (хотя замки не стали препятствием для толпы, она их вынесла).

Виноват охранник, который, возможно, отключил сигнализацию (по другой версии, она не работала, отключать было нечего).

Охранник Сергей Антюшин отрицает вину в отключении пожарной сигнализации в «Зимней вишне».Фото: Алексей ИВАНОВ

В Трещевской школе горят свечи и лежат мягкие игрушки: с самого утра мы ищем учительницу погибшего класса Оксану Евсееву, чтобы сказать ей, что она не виновата...

Табличка Трещинской общеобразовательной школы.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Журналисты у входа в Трещевскую школу.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Но она плачет и не выходит к журналистам.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

РЕПОРТАЖ

Кемеровские чиновники: Это что, майдан? Украину хотите?

Ульяна Скойбеда

Родственники потерпевших не верят в официальную цифру - 67 погибших - и утверждают: их 300 или 400. Несколько тысяч человек под статуей Ленина кричат в голос: «Вы с пеплом вывозите тела, вывезете их и выбросите! Три кинозала были битком, 300 человек или 400, правду говорите, сколько там погибших?», «Прав-ду! Прав-ду!» - подхватывает толпа - и снова: «У-бий-цы!» (подробности)

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

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