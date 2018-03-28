«Спокойно сидел, смотрел в монитор». Работники ТЦ шокированы работой охраны «Зимней вишни» во время эвакуации

СЕГОДНЯ 14:33 2018-03-28T14:41:35+03:00

Инструктор батутного центра рассказал о том, как начался пожар в детской комнате [видео]

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В кемеровском суде сегодня зачитали показания инструктора батутного центра, который работал в воскресенье, 25 марта, в активити-парке «Круча», где начался пожар, который унес больше 60 жизней.

Работник торгового центра подтвердил, что пожарная сигнализация раньше постоянно беспричинно срабатывала.

- В десятых числах марта это было последний раз. Компьютерный женский голос из динамика говорил, чтобы все покинули помещение. Я серьезно к этому отнесся, но другие инструкторы сказали, чтобы я не беспокоился. «Сейчас все будет нормально». Из чего я понял, что это здесь привычно. Пожарная сигнализация тогда верещала 4 часа подряд, - рассказал мужчина.

По словам свидетеля, после начала пожара огонь моментально начал распространяться по этажу. В считанные секунды помещение заволокло дымом.

- В детской комнате в тот момент было три ребенка. Мы их начали выводить, и родители побежали с нами. Мы, конечно, испугались. Стали кричать, что это пожар, не учебная тревога. Потому что сигнализация не работала, - говорится в показаниях инструктора.

Свидетель также показал, что его удивило бездействие охраны ТЦ на первом этаже.

- Охранник Сергей, он просто спокойно сидел и смотрел в монитор. А там уже камеры с четвертого этажа все были черные. Или задымлены, или отключились уже. Я ему крикнул, чтобы принудительно включил систему пожарной сигнализации. После этого охранник начал нажимать какие-то кнопки, но ничего не работало, - сообщил следователям инструктор.

Одной из возможных причин пожара свидетель назвал неполадки с проводкой, «поскольку прямо над ямой с поролоном находится высокий потолок с коммуникациями».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, около четырех часов дня по кемеровскому времени. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человек, тела 27 из них уже опознаны. Больше всего людей, более сорока, погибли в третьем кинозале торгового центра, двери которого в момент пожара оказались заперты. Сейчас по уголовному делу о пожаре задержаны пять человек — среди них владелица торгового центра Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин, который предположительно отключил пожарную сигнализацию.

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