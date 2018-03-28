Четверть миллиарда: россияне собрали огромную сумму для пострадавших в кемеровской трагедии

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-28T16:15:53+03:00

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Боль Кемерово отозвалась во всех уголках нашей страны. Поминальные акции прошли во всех крупных городах России. А в обсуждениях этой трагедии очень часто звучал вопрос: «Чем можно помочь семьям пострадавших и погибших в «Зимней вишне»?

Официальный счет, куда можно перечислить деньги для родственников жертв пожара, еще в понедельник открыло кемеровское отделение «Российского Красного креста». Руководитель отделения Елена Малахова рассказала «Комсомолке», что на призыв о помощи люди откликнулись очень активно.

- За два дня на этот счет перечислили около 60 миллионов рублей. Мы получили более 30 тысяч переводов. Люди шлют деньги со всех регионов страны и из-за рубежа. Многие пишут слова соболезнования погибшим, — рассказала Малахова.

Сбор средств еще не закончен. Подвести его итоги и определить, как будут распределены полученные деньги, в «Красном кресте» обещают в начале следующей неделе.

Помимо этого расчетные счета для помощи пострадавшим открыли в администрации Кемеровской области: здесь за два дня собрали 192 миллиона рублей - и в Кемеровской епархии — собрано 3 миллиона рублей. Таким образом, всего собрано уже не менее 250 миллионов рублей. И платежи продолжают поступать.

Напомним, пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресный день, 25 марта. По предварительным, данным вспыхнули поролоновые кубики в детской комнате и огонь быстро стал распространяться по четвертому этажу здания. На данный момент, погибшими или пропавшими без вести считаются 64 человека. Большинство из них находились в третьем кинозале «Зимней вишни», где в момент пожара были снаружи заперты двери. Причина возгорания еще не установлена. Среди самых часто называемых версий — умышленный поджог и неисправность электропроводки.

Официальные расчетные счета для помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

1. Администрация Кемеровской области

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет в целях оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром, произошедшим 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове:

ИНН 4200000630

КПП 420501001

ОКОНХ 97410

ОКПО 02286354

ОКТМО 32701000

БИК 043207001

р/с 40101810400000010007

Отделение Кемерово г. Кемерово

УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)

БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180

Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня»)».

2. «Красный крест»

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в рублях:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

3. Кемеровская епархия

НАИМЕНОВАНИЕ: Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810726020101041

КОРР. СЧЕТ: 30101810200000000612

БИК: 043207612

ИНН: 4210000090

КПП: 420501001

БАНК: Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «Пожертвование на уставные цели».

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