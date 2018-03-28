2018-03-28T20:08:44+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

«Информация про 400 трупов была вбросом». Лидер кемеровского митинга согласился с официальной версией о числе погибших

Многодетный отец Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре всю семью, поменял свое мнение после просмотра видео из торгового центра [видео]
Алексей ИВАНОВ
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Игорь Востриков обратился к своим подписчикам с важным заявлениемИгорь Востриков обратился к своим подписчикам с важным заявлениемФото: Ульяна СКОЙБЕДА
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Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков обратился к своим подписчикам с важным заявлением. Информация о сотнях трупов в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» была вбросом, а официальная версия о 64 погибших соответствует действительности.

- Ребята, нам предоставили видеозаписи и после их просмотра картина в корне изменилась. Все было так, как говорят власти. Никто никого не обманывают. Сплошные вбросы идут, - говорит на видео Игорь Востриков.

Чтобы убедиться, что перед нами не очередной фейк, мы решили лично позвонить Игорю Вострикову.

- Все так, - сказал усталым голосом Игорь корреспонденту «Комсомолки». - То есть цифры еще разнятся, но примерно столько погибших, как нам говорят.

Многодетный отец Игорь Востриков потерял в страшном пожаре всю семью Фото: Личный архив

Многодетный отец Игорь Востриков потерял в страшном пожаре всю семьюФото: Личный архив

- Что за видео вам показали?

- Это видео с камер наблюдения. Это ничего не отменяет, но... сотен погибших нет. Пока мы были на митинге нам такую информацию предоставляли, что прямо там кровь закипела.

Кто «кормил фейками» объятых горем родителей и что именно он увидел на видео, Игорь Востриков предпочел пока не говорить.

Многодетный отец Игорь Востриков потерял в пожаре 25 марта трех детей, жену и сестру. В первые дни после ЧП он стал одним из лидеров группы родственников жертв этой трагедии, потребовавших от властей полной правды о произошедшем. Мужчина выступал на протестном митинге в Кемерово и там говорил, что счет погибших идет на сотни.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта, около четырех часа дня по кемеровскому времени. Сейчас в официальных списках погибших и неопознанных тел значатся 64 человека. Большинство из них находились в двух залах кинотеатра на четвертом этаже «Зимней вишни».

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Заявление Игоря Вострикова.

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