2018-03-29T00:27:09+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Русские дворяне Америки презрели траур по погибшим в Кемерово

Русское дворянское собрание США решило не отменять коктейль-вечеринку
Алексей ОСИПОВ
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В Нью-Йорке русские дворяне траур не чтят...В Нью-Йорке русские дворяне траур не чтят...Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство Русского дворянского собрания Америки (RNA) решило не переносить дату проведения коктейль-вечеринки, которая традиционно предшествует ежегодному дворянскому балу в Нью-Йорке.

Планировалось, что вечерний прием пройдет в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, но генеральный консул Сергей Овсянников не вступил в сделки с совестью и отверг аргументы по типу «мероприятие начнется вечером по местному времени, когда в Москве уже будет полночь, и день траура в России формально закончится».

Глава российской дипмиссии предложил провести мероприятие в любой другой удобный для членов собрания день, но руководители RNA известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось, 28 марта.

Носители громких фамилий отправились в один из частных манхэттенских клубов, презрев и трагедию, произошедшую на их исторической родине, и продолжающийся Великий пост, и недавнюю (не прошло и 40-а дней) смерть президента RNA, князя Владимира Голицына.

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