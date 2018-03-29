Русские дворяне Америки презрели траур по погибшим в Кемерово

СЕГОДНЯ 00:11 2018-03-29T00:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство Русского дворянского собрания Америки (RNA) решило не переносить дату проведения коктейль-вечеринки, которая традиционно предшествует ежегодному дворянскому балу в Нью-Йорке.

Планировалось, что вечерний прием пройдет в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, но генеральный консул Сергей Овсянников не вступил в сделки с совестью и отверг аргументы по типу «мероприятие начнется вечером по местному времени, когда в Москве уже будет полночь, и день траура в России формально закончится».

Глава российской дипмиссии предложил провести мероприятие в любой другой удобный для членов собрания день, но руководители RNA известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось, 28 марта.

Носители громких фамилий отправились в один из частных манхэттенских клубов, презрев и трагедию, произошедшую на их исторической родине, и продолжающийся Великий пост, и недавнюю (не прошло и 40-а дней) смерть президента RNA, князя Владимира Голицына.

КАК В РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ СКОРБИ ПО ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

МЕЖДУ ТЕМ

"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за преступной халатности, разгильдяйства". Путин в Кемерове возложил цветы к мемориалу

Рано утром во вторник по московскому времени Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара (подробности)

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зимняя вишня» повторила судьбу «Хромой лошади»

Эту трагедию уже назвали повторением «Хромой лошади». Как и тогда, в Перми, тотальная халатность обернулась гибелью людей. Ребятишки, которые приехали отдыхать в ТРЦ «Зимняя вишня», пошли на новый мультфильм в кинозал и оказались запертыми в огненной ловушке. (подробности)