После смерти никто не забирает из морга тело Сергея Мавроди
Великий комбинатор, финансовая звезда современной России, создатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Пантелеевич Мавроди после смерти оказался никому не нужен.
Ни один человек не обратился в морг ни в день смерти, чему крайне удивились сотрудники, ни сейчас.
Вскрытие уже провели, причина смерти вот-вот будет установлена. Но родных и близких все нет и нет. Не знать они точно не могли - о смерти Сергея Пантелеевича сообщили буквально все СМИ.
Если так никто и не придет, Мавроди пролежит в морге еще 3 дня (по правилам нахождение тела в этом учреждении возможно не более чем 7 дней). И в итоге будет похоронен за государственный счет.
Известно, что детей у великого махинатора не было. С женой и братом он давно не общается. Есть племянник (первая жена брата Мавроди сейчас замужем за артистом Олегом Газмановым). Вот и вся родня.
«КП» попытается выяснить, как жил последнее время до смерти Мавроди, с кем общался и почему оказался никому не нужным.
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