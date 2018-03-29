2018-03-29T19:13:06+03:00
Общество

После смерти никто не забирает из морга тело Сергея Мавроди

Ни один человек не обратился в учреждение, хотя с момента смерти минуло уже 4 дня
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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«КП» попытается выяснить, как жил последнее время до смерти Мавроди, с кем общался и почему оказался никому не нужным«КП» попытается выяснить, как жил последнее время до смерти Мавроди, с кем общался и почему оказался никому не нужнымФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Великий комбинатор, финансовая звезда современной России, создатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Пантелеевич Мавроди после смерти оказался никому не нужен.

Ни один человек не обратился в морг ни в день смерти, чему крайне удивились сотрудники, ни сейчас.

Вскрытие уже провели, причина смерти вот-вот будет установлена. Но родных и близких все нет и нет. Не знать они точно не могли - о смерти Сергея Пантелеевича сообщили буквально все СМИ.

Если так никто и не придет, Мавроди пролежит в морге еще 3 дня (по правилам нахождение тела в этом учреждении возможно не более чем 7 дней). И в итоге будет похоронен за государственный счет.

Известно, что детей у великого махинатора не было. С женой и братом он давно не общается. Есть племянник (первая жена брата Мавроди сейчас замужем за артистом Олегом Газмановым). Вот и вся родня.

«КП» попытается выяснить, как жил последнее время до смерти Мавроди, с кем общался и почему оказался никому не нужным.

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