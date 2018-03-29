Сгоревший зал кинотеатра в "Зимней вишне" могли запереть сами зрители

СЕГОДНЯ 19:45 2018-03-29T19:50:48+03:00

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Чем больше историй рассказывают родственники погибших в страшном кемеровском пожаре, тем яснее становится картина произошедшего в злополучное воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня». Особенно ценны показания выживших - тех, кто был на охваченном дымом четвертом этаже и сумел выбраться.

Три зала

В кинотеатре «Зимней вишни» было три зала. В первом из них днем 25 марта показывали «Тихоокеанский рубеж 2». Всех зрителей, около 180 человек, отсюда вывела билетер Наталья Наймушина. Во втором зале шел мультфильм «Кролик Питер». Проблем с выходом отсюда тоже не было. В этом зале, например, находились учительница Татьяна Дарсалия и ее подруга Наталья Селезень, которые спокойно отвели своих дочерей в безопасную зону, а потом вернулись помогать другим детям и героически погибли. Большинство погибших находились в третьем зале. Посмотреть мультик «Шерлок Гномс» пришло около тридцати человек и почти все они погибли.

Весь зал сидел и ждал помощи

Среди зрителей третьего зала есть только один выживший. Это 32-летний Михаил Трусов, сейчас он находится в больнице. Состояние Михаила нестабильное, но он согласился поговорить и рассказать, что происходило.

- Когда мы подошли к основным дверям, оттуда шли дым и жарища, - эти слова Михаила подтверждают, что в тот момент дверь кинотеатра была открыта. - Мы решили ждать помощи внутри. Весь зал сидел и ждал помощи. Минут 15 минут мы продержались. Потом люди стали терять сознание, и я решил, что ждать уже нечего, решил выбираться. Еще до этого мы сорвали замок с запасного выхода, но выходить не стали, потому что ничего не было видно. Но потом я решил, что надо попробовать выйти и пойти искать помощи. Я вышел, сделал два шага и упал. Там была концентрация воздуха, непригодная для дыхания. Вернуться за детьми я уже не смог, так и остался там лежать. Кто меня вытащил, не знаю.

Эту версию полностью подтверждает Игорь Востриков, который потерял в этом кинозале троих детей, жену и сестру. Следователи показали ему записи с камер видеонаблюдения.

- На записях с проходов у кинотеатра видно, что входы были не заперты, - рассказал в своем видеообращении Востриков. - Люди действительно все выбегали. Остались только наши. Потому что там был детский мультик. Все были с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был уже густейший дым, абсолютно непроглядный.

15 минут

Итак, в третьем кинозале была открыта основная дверь, а запасной выход посетители смогли открыть сами. Но выходить они не решились, ведь вокруг уже бушевал огонь и дым. Наоборот, люди решили остаться в кинотеатре, плотно закрыть все двери и заткнуть щели и как можно дольше ждать пожарных. Об этом тоже рассказывает Игорь Востриков.

- Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Сам он, кстати, вылез в итоге и его спасли, насколько мне известно, - говорит Востриков, и видно, что ему трудно даются эти слова.

Как мы уже помним, единственным спасенным из этого кинозала был как раз Михаил Трусов. И если информация Вострикова верна, то именно Трусов принял решение всем оставаться в кинозале и запер главный вход.

К слову, один из пунктов инструкции МЧС по эвакуации из торговых центров в случае пожара гласит: «Если вы не можете покинуть здание, нужно ждать пожарных и спасателей, приняв меры, чтобы вас могли быстро обнаружить». Так что решение, возможно, было верным. Вот только 15 минут спасателям не хватило.

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