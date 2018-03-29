2018-03-29T23:48:24+03:00
Политика

Эксперт: РФ должна требовать у Великобритании доступ к россиянке Юлии Скрипаль

В противном случае у нашей страны есть основания обвинять спецслужбы королевства в похищении нашего гражданина
Юлия ДИВЕЕВА
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Паб который в день отравления посещали Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияПаб который в день отравления посещали Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: REUTERS
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Меры, которые готовит наша страна в отношении стран Запада в ответ на высылку российских дипломатов из также закрытия консульств РФ действительно, кажутся зеркальными, но таковыми не являются. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он отметил, что у всех этих действий была первопричина, которая никуда не делась – обвинение России в причастности к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

«Необходимо дать понять, что мы крайне недовольны ситуацией. Здесь нужна нота о местонахождении гражданки России Юлии Скрипаль, ежедневный вызов в МИД посла британского, предъявление ему ноты, а потом и ультиматума для обеспечения доступа к российской гражданке консульского состава. Затем, в случае если нет этого доступа, обвинения в похищении российского гражданина британскими спецслужбами, ну и дальнейшие действия в этом направлении», - считает Данилин.

По мнению директор Центра политической информации Алексея Мухина, симметричный ответ – является штатным, а спокойная реакция России благотворно влияет на наших партнеров.

«Они понимают, что Россия вполне адекватная страна, которая отвечает на вызовы и угрозы, и при этом не идет по пути эскалации конфликта. Хотя некоторые неудобства Великобритания и США в будущем получат. Но скорее всего по другой линии. Что называется – гибридная война, так гибридная война», - сказал он в интервью радио КП.

Эксперт отметил, что Москва в будущем проявит неуступчивость по некоторым вопросам, которые для США и Великобритании «будут очень чувствительны».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах в отношении США, высылающих 60 российских дипломатов и закрывающих наше генкосульство в Сиэтле. Он отметил, что Россия выдворит аналогичное количество американских дипломатов и закроет генкосульство США в Санкт-Петербурге.

Такие же зеркальные меры Москва примет и вотношении других стран, выславших российских дипломатов.

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Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)

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